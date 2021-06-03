Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России

Яхтенный туризм с каждым годом становится все популярнее в России, однако сегодня пока что существует много сложностей для развития этой отрасли в стране. Но в ближайшие годы, как обещают власти, эта ситуация будет постепенно меняться, поскольку сейчас ведется колоссальная работа в этом направлении.

Более подробно об этом рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, который вместе с коллегами сейчас работает над соответствующим законопроектом. По его словам, российские владельцы яхт и катеров сейчас практически вынуждены базироваться за рубежом, поскольку здесь еще нет необходимой для этого инфраструктуры, передает корреспондент ФАН.

«Большое число российских владельцев катеров и яхт базируется в турецких маринах на побережье Черного и Средиземного морей. Они готовы перейти на Черноморское побережье России, но при наличии соответствующего сервиса и законодательной базы. Есть много нюансов, связанных с пограничным режимом. Их необходимо изучить и разработать документ так, чтобы не только соблюсти все меры безопасности, но и создать комфортные условия для яхтсменов и туристов», — заявил Черняк.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Он сообщил, что на полуострове в будущем будет создано не менее семи современных яхтенных марин, а находиться они будут в одних из самых популярных курортных городах республики: Ялте, Балаклаве, Судаке, Феодосии, Коктебеле, Евпатории, Керчи.

Первая из них должна появиться на территории Балаклавской бухты и вмещать в себя порядка 600 судов, судоремонтный комплекс для хранения и ремонта яхт, сеть канатных дорог, гостиницы, рестораны, различные центры, яхт-клуб и многое другое. Эта марина должна стать флагманским проектом по развитию яхтенной инфраструктуры мирового класса в Республике Крым.

Алексей Черняк отметил, что российские владельцы судов платят в год сотни миллионов евро другим странам, где находятся и ремонтируются их яхты. Эти деньги могут оставаться в РФ, но для этого нужна соответствующая инфраструктура.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Частично на эту ситуацию должна повлиять Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя, в рамках которой будет выделено пять миллиардов рублей на строительство, ремонт и обустройство причалов. Также к ним за бюджетные деньги проведут все инженерные сети, обеспечат электричеством, водоснабжением, водоотведением. Но современные марины, а также 20 портопунктов и укрытий уже будут строиться при государственно-частном партнерстве, то есть за счет средств инвесторов.

«С появлением марин на полуострове будут созданы тысячи рабочих мест, в бюджеты разных уровней начнут поступать гораздо большие суммы в виде налогов, не говоря уже о том, что это вызовет интерес среди отдыхающих, и, как следствие, увеличится турпоток в Крым», — подчеркнул председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Отметим, что Россия занимает второе место по числу покупателей яхт в мире, на первом месте — США. Всего на территории РФ сейчас зарегистрировано порядка трех миллионов различных судов, и их количество ежегодно увеличивается, поэтому очевидно, что в стране крайне необходимо развивать яхтенный туризм, ежегодный оборот которого в мире составляет порядка 50 миллиардов долларов. Тем более спрос очень большой: практически все места для швартования яхт в Крыму забронированы еще с зимы.

Примечательно, что сегодня многие владельцы яхт оставляют свои судна в Турции, Польше, Италии, Германии, Голландии, Хорватии, у берегов городов в США и даже Китае, то есть практически везде, где развита соответствующая инфраструктура, есть все условия для их хранения и ремонта, а также нет столько бюрократических сложностей.

Однако после строительства марин и принятия нужных законов ситуация, по мнению экспертов, изменится в пользу России, после чего она сможет вступить в еще одну борьбу с США и западными странами, но уже в этом интересном направлении, и утереть нос тем, кто мешает развитию полуострова. Тем более на строительстве только одних марин в Крыму правительство РФ останавливаться не собирается, поскольку это сегодня — одно из самых перспективных направлений в сфере туризма.

Примечательно, что сейчас Республика Крым и Санкт-Петербург негласно соревнуются между собой за то, чтобы стать российской столицей яхтенного туризма. Но многие эксперты отдают предпочтение все же полуострову за его мягкий климат, теплое море и большое количество солнечных дней.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в западной части Крыма планируют создать современный туристический кластер стоимостью 4,3 миллиарда рублей, где будет несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный комплекс и многое другое.