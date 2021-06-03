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03 июня 16:41
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новостей
16:40
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:40
Общество
Глава венгерской авиакомпании осудил страны ЕС, которые запретили полеты над Белоруссией
16:39
Политика
Международный уголовный суд заподозрили в политической ангажированности
16:38
Общество
МВД опубликовало видео с грустным из-за мошенников красноярским участковым
16:37
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
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Стало известно, когда в Крыму появится свой «Сочи Парк» за 16 млрд рублей

Общество
Стало известно, когда в Крыму появится свой «Сочи Парк» за 16 млрд рублей
wikipedia.org  /  Sergei Kazantsev / CC BY-SA 3.0

Ялта, 3 июня. В культурной столице проходит Петербургский международный экономический форум. Участие в мероприятии принимают иностранные делегации, официальные представители российских регионов, бизнес-сообщества, ведущие эксперты различных отраслей и другие. Ключевые темы форума: развитие Арктики и новых технологий, реализация и поддержка инвестиционных проектов. Всего запланировано более 100 дискуссий, передает ФАН.

На полях форума глава Республики Крым Сергей Аксенов уже подписал два соглашения, в рамках которых будут реализованы важные проекты. Речь идет о строительстве в Ялтинском регионе парка развлечений «Ялта Парк» наподобие «Сочи Парка» — в проект будет вложено порядка 16 млрд рублей, а также создано более тысячи рабочих мест.

Второе соглашение касается строительства в Саках крупного курортного комплекса, который будет включать в себя гостиничные номера и досуговые места — 14 млрд рублей инвестиций и около 1,5 тысячи рабочих мест. Отметим, что подписание соглашений проходило в присутствии президента России Владимира Путина.

«Общее время на реализацию проекта — от трех до пяти лет. Для Крыма это — системные игроки, которые известны на общероссийском рынке», — сообщил Сергей Аксенов.

Стало известно, когда в Крыму появится свой «Сочи-Парк» за 16 млрд рублей
politexpert.net  / Аврора Зорина

Обратим внимание, что это — не все инвестиционные идеи, которые можно реализовать на территории курортной столицы Крыма — Ялты. В прошлые годы уже обсуждались следующие крупные проекты: строительство закрытого горнолыжного спуска, как в Дубае, парк аттракционов, выставочный центр. Эти идеи озвучивали еще в начале 2020 года бывшим мэром Ялты. Он говорил, что для города важно отвлечь туристов от набережной и создать новые туристические точки, чтобы Ялта развивалась еще более серьезно.

Кроме того, ранее официальные представители Республики Крым на ПМЭФ заключили инвестиционное соглашение на 5 млрд рублей. Масштабный проект касается строительства 11 домов с 16 этажами, паркинга, объектов благоустройства и озеленения. Все это в ближайшие годы появится в курортном поселке Партенит.

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Все новости / Общество / Стало известно, когда в Крыму появится свой «Сочи Парк» за 16 млрд рублей
россия крым пмэф-2021
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