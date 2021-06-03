Стало известно, когда в Крыму появится свой «Сочи-Парк» за 16 млрд рублей

Ялта, 3 июня. В культурной столице проходит Петербургский международный экономический форум. Участие в мероприятии принимают иностранные делегации, официальные представители российских регионов, бизнес-сообщества, ведущие эксперты различных отраслей и другие. Ключевые темы форума: развитие Арктики и новых технологий, реализация и поддержка инвестиционных проектов. Всего запланировано более 100 дискуссий, передает ФАН.

На полях форума глава Республики Крым Сергей Аксенов уже подписал два соглашения, в рамках которых будут реализованы важные проекты. Речь идет о строительстве в Ялтинском регионе парка развлечений «Ялта Парк» наподобие «Сочи Парка» — в проект будет вложено порядка 16 млрд рублей, а также создано более тысячи рабочих мест.

Второе соглашение касается строительства в Саках крупного курортного комплекса, который будет включать в себя гостиничные номера и досуговые места — 14 млрд рублей инвестиций и около 1,5 тысячи рабочих мест. Отметим, что подписание соглашений проходило в присутствии президента России Владимира Путина.

«Общее время на реализацию проекта — от трех до пяти лет. Для Крыма это — системные игроки, которые известны на общероссийском рынке», — сообщил Сергей Аксенов.

politexpert.net / Аврора Зорина

Обратим внимание, что это — не все инвестиционные идеи, которые можно реализовать на территории курортной столицы Крыма — Ялты. В прошлые годы уже обсуждались следующие крупные проекты: строительство закрытого горнолыжного спуска, как в Дубае, парк аттракционов, выставочный центр. Эти идеи озвучивали еще в начале 2020 года бывшим мэром Ялты. Он говорил, что для города важно отвлечь туристов от набережной и создать новые туристические точки, чтобы Ялта развивалась еще более серьезно.

Кроме того, ранее официальные представители Республики Крым на ПМЭФ заключили инвестиционное соглашение на 5 млрд рублей. Масштабный проект касается строительства 11 домов с 16 этажами, паркинга, объектов благоустройства и озеленения. Все это в ближайшие годы появится в курортном поселке Партенит.