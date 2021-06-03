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03 июня 16:40
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новостей
16:40
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:40
Общество
Глава венгерской авиакомпании осудил страны ЕС, которые запретили полеты над Белоруссией
16:39
Политика
Международный уголовный суд заподозрили в политической ангажированности
16:38
Общество
МВД опубликовало видео с грустным из-за мошенников красноярским участковым
16:37
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
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Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей

Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Западу Крыма сегодня уделено огромное внимание, и его активно развивают: помимо планируемых туристических кластеров в Евпатории и Саках, сегодня на ПМЭФ было заявлено что появится также туристско-рекреационный кластер «Черноморский» в Оленевке.

В проект будет вложено 4,3 млрд рублей инвестиций, однако общие затраты по проекту могут составить более пяти миллиардов с перспективой на увеличение. В рамках кластера построят несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный комплекс и курортно-жилищный комплексы. Также будет комплексно развита территория Оленевского поселения Черноморского района РК. При реализации проекта предусмотрено создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями, внимание уделят и развитию инклюзивного туризма.

Создавать кластер будут силами сразу семи инвестиционных проектов.

Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
Пресс-служба Корпорации развития Крыма  / 

«Мы активно развиваем в России инфраструктуру туризма и отдыха, в том числе в таком исключительно популярном для наших граждан регионе, как Крым. На полях форума подписывается целый ряд соглашений о реализации проектов на Крымском полуострове», – сказал Владимир Путин, комментируя подписанные инвестпроекты о строительстве в Ялтинском регионе парка развлечений «Ялта-Парк» и строительстве в Саках крупного курортного комплекса.

Стоит напомнить еще о пяти крупных туристических кластерах, которые планируется создать в Крыму в ближайшее время. Всего для этого региону выделено более 34 млрд рублей по ФЦП, в том числе 1,5 млрд рублей на 2021 год. ФАН рассказывал, что это даст полуострову и как изменится туристическая сфера. В частности, большие силы будут направлены на развитие и создание объектов в Евпатории, Саках, в селе Оленевка.

Так, в Евпаторийском регионе создадут 20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха и 5000 мест для размещения туристов, а в Сакском районе построят туркомплекс разного уровня звездности на 40 тысяч мест, площадь — 600 гектаров. Подготовка технико-экономического обоснования проектов «Набережная «Золотые пески России» и курортного комплекса «Туристический парк «Западное побережье Крыма» уже находятся на завершающей стадии.

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Все новости / Общество / Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
крым пмэф инвестиции туристический кластер
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