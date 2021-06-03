Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей

Западу Крыма сегодня уделено огромное внимание, и его активно развивают: помимо планируемых туристических кластеров в Евпатории и Саках, сегодня на ПМЭФ было заявлено что появится также туристско-рекреационный кластер «Черноморский» в Оленевке.

В проект будет вложено 4,3 млрд рублей инвестиций, однако общие затраты по проекту могут составить более пяти миллиардов с перспективой на увеличение. В рамках кластера построят несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный комплекс и курортно-жилищный комплексы. Также будет комплексно развита территория Оленевского поселения Черноморского района РК. При реализации проекта предусмотрено создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями, внимание уделят и развитию инклюзивного туризма.

Создавать кластер будут силами сразу семи инвестиционных проектов.

Пресс-служба Корпорации развития Крыма /

«Мы активно развиваем в России инфраструктуру туризма и отдыха, в том числе в таком исключительно популярном для наших граждан регионе, как Крым. На полях форума подписывается целый ряд соглашений о реализации проектов на Крымском полуострове», – сказал Владимир Путин, комментируя подписанные инвестпроекты о строительстве в Ялтинском регионе парка развлечений «Ялта-Парк» и строительстве в Саках крупного курортного комплекса.

Стоит напомнить еще о пяти крупных туристических кластерах, которые планируется создать в Крыму в ближайшее время. Всего для этого региону выделено более 34 млрд рублей по ФЦП, в том числе 1,5 млрд рублей на 2021 год. ФАН рассказывал, что это даст полуострову и как изменится туристическая сфера. В частности, большие силы будут направлены на развитие и создание объектов в Евпатории, Саках, в селе Оленевка.

Так, в Евпаторийском регионе создадут 20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха и 5000 мест для размещения туристов, а в Сакском районе построят туркомплекс разного уровня звездности на 40 тысяч мест, площадь — 600 гектаров. Подготовка технико-экономического обоснования проектов «Набережная «Золотые пески России» и курортного комплекса «Туристический парк «Западное побережье Крыма» уже находятся на завершающей стадии.