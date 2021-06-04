Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму

Свою версию беспилотного такси разработали ученые Севастопольского государственного университета. Предполагается, что это будет обтекаемый аппарат с двумя крыльями, двигатель которого будет скрыт под кабиной. Проект сейчас в активной стадии разработки.

А принципы работы двигателей и динамики полета ученые изучают на разработанном грузовом беспилотнике. Он может взлетать вертикально и при этом поднимать груз около 50 килограммов. За счет его специальных движителей он достаточно дешево обходится в использовании.

«Мы собираемся сделать аэротакси не за два миллиона долларов, а за два миллиона рублей. В перспективе до 2025 года планируем создать комплекс технологических решений, разработок, на основе которых можно было бы запустить производство городского воздушного транспорта», — рассказал директор Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергей Дудников.

По замыслу разработчиков, севастопольское аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч. Его взлетная масса составит 840 килограммов, полезная нагрузка — до 200 килограммов, дальность полета — до 200 километров. Экономические специалисты предрекают разработке большой успех.

«Я уверен, что найдется инвестор на аэротакси в Крыму. Но, скорее, это будет более развлекательный, чем действительно прикладной вариант передвижения. Важно, чтобы в ногу с разработчиками-учеными шли и власти полуострова, ведь для полетов будущего нужно будет подготовить законодательную базу, а также и наземные станции, откуда воздушные такси будут взлетать», — прокомментировал ФАН экономист Сергей Задорожный.

В мире все большее число компаний занимается разработкой аэротакси. Предполагается, что передвижения по воздуху смогут разгрузить наземный трафик и сократить время, затрачиваемое людьми на дорогу. К 2020 году в Европе заявки на прохождение сертификационных испытаний летательных аппаратов подали 12 компаний, а во всем мире разрабатывается более 200 подобных летательных аппаратов.

Отметим, что проблема с транспортом в Крыму является довольно острой и усугубляется именно летом с резким увеличением трафика за счет туристов. Поэтому на полуострове снова подняли предложение создать канатную дорогу, которая бы смогла объединить симферопольский аэропорт и Ялту.