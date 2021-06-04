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15:25
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
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15:18
Политика
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15:17
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Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
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Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму

Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
Пресс-служба СевгУ  / 

Свою версию беспилотного такси разработали ученые Севастопольского государственного университета. Предполагается, что это будет обтекаемый аппарат с двумя крыльями, двигатель которого будет скрыт под кабиной. Проект сейчас в активной стадии разработки.

А принципы работы двигателей и динамики полета ученые изучают на разработанном грузовом беспилотнике. Он может взлетать вертикально и при этом поднимать груз около 50 килограммов. За счет его специальных движителей он достаточно дешево обходится в использовании.

«Мы собираемся сделать аэротакси не за два миллиона долларов, а за два миллиона рублей. В перспективе до 2025 года планируем создать комплекс технологических решений, разработок, на основе которых можно было бы запустить производство городского воздушного транспорта», — рассказал директор Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергей Дудников.

По замыслу разработчиков, севастопольское аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч. Его взлетная масса составит 840 килограммов, полезная нагрузка — до 200 килограммов, дальность полета — до 200 километров. Экономические специалисты предрекают разработке большой успех.

«Я уверен, что найдется инвестор на аэротакси в Крыму. Но, скорее, это будет более развлекательный, чем действительно прикладной вариант передвижения. Важно, чтобы в ногу с разработчиками-учеными шли и власти полуострова, ведь для полетов будущего нужно будет подготовить законодательную базу, а также и наземные станции, откуда воздушные такси будут взлетать», — прокомментировал ФАН экономист Сергей Задорожный.

В мире все большее число компаний занимается разработкой аэротакси. Предполагается, что передвижения по воздуху смогут разгрузить наземный трафик и сократить время, затрачиваемое людьми на дорогу. К 2020 году в Европе заявки на прохождение сертификационных испытаний летательных аппаратов подали 12 компаний, а во всем мире разрабатывается более 200 подобных летательных аппаратов.

Отметим, что проблема с транспортом в Крыму является довольно острой и усугубляется именно летом с резким увеличением трафика за счет туристов. Поэтому на полуострове снова подняли предложение создать канатную дорогу, которая бы смогла объединить симферопольский аэропорт и Ялту.

 

 

 

 

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Все новости / Общество / Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
ученые аэротакси севастопольский государственный университет
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