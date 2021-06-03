Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените

В Большой Алуште, а именно в поселке Партенит, планируется построить 11 высотных домов по 16 этажей. Инвестсоглашение на реализацию данного проекта в Крыму подписали сегодня на полях ПМЭФ гендиректор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона и представитель ООО «Застройщик «СимстройПроект» Сергей Мартынов, передает ФАН.

Планируется, что здесь появятся 11 16-этажных домов с паркингом на площади 27 тыс. кв. м. (сколько мест для авто, пока не известно). Застройщики обещают озеленить территорию, создать детские и спортивные площадки. Объем капитальных инвестиций в проект составит 4,898 млрд рублей, для крымчан появятся новые рабочие места.

«Коллеги из компании «СимстройПроект» собираются инвестировать в проект порядка почти миллиарда рублей в течение пяти лет. На сегодняшний день уже ведутся проектные работы на участке. Соответственно, будет построен достаточно большой жилищный комплекс, а крымчане и те, кто переезжают в Республику Крым, получат жилье», — сказал Дмитрий Ворона.

Пока адрес точного местоположения комплекса не называется, однако если смотреть по публичной кадастровой карте, то единственный участок подходящего размера под жилую многоэтажную (высотную) застройку находится ниже Южнобережного шоссе, в четырех километрах от пляжа, но не доезжая до самого поселка.

pr scr rosreestr.gov.ru /

Ранее ФАН рассказывал, что в Ялте следственные мероприятия провели сотрудники УФСБ РФ по Крыму: как выяснилось, бывшая глава Департамента архитектуры подозревается в злоупотреблении служебным положением, при нем земельные участки в охраняемой зоне были выделены под застройку.