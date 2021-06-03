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03 июня 15:09
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новостей
15:08
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:07
Ближний Восток
В Израиле готовы к созданию правительства без Нетаньяху
15:07
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
15:07
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
15:07
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
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14:59
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14:53
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Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
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14:50
Шоу-бизнес
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14:50
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14:49
Общество
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Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените

Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
wikipedia.org  /  Andrey Legayev / CC BY 3.0

В Большой Алуште, а именно в поселке Партенит, планируется построить 11 высотных домов по 16 этажей. Инвестсоглашение на реализацию данного проекта в Крыму подписали сегодня на полях ПМЭФ гендиректор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона и представитель ООО «Застройщик «СимстройПроект» Сергей Мартынов, передает ФАН.

Планируется, что здесь появятся 11 16-этажных домов с паркингом на площади 27 тыс. кв. м. (сколько мест для авто, пока не известно). Застройщики обещают озеленить территорию, создать детские и спортивные площадки. Объем капитальных инвестиций в проект составит 4,898 млрд рублей, для крымчан появятся новые рабочие места.

«Коллеги из компании «СимстройПроект» собираются инвестировать в проект порядка почти миллиарда рублей в течение пяти лет. На сегодняшний день уже ведутся проектные работы на участке. Соответственно, будет построен достаточно большой жилищный комплекс, а крымчане и те, кто переезжают в Республику Крым, получат жилье», — сказал Дмитрий Ворона.

Пока адрес точного местоположения комплекса не называется, однако если смотреть по публичной кадастровой карте, то единственный участок подходящего размера под жилую многоэтажную (высотную) застройку находится ниже Южнобережного шоссе, в четырех километрах от пляжа, но не доезжая до самого поселка.

Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
pr scr rosreestr.gov.ru  / 

Ранее ФАН рассказывал, что в Ялте следственные мероприятия провели сотрудники УФСБ РФ по Крыму: как выяснилось, бывшая глава Департамента архитектуры подозревается в злоупотреблении служебным положением, при нем земельные участки в охраняемой зоне были выделены под застройку.

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крым строительство многоэтажка партенит
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