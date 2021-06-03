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03 июня 13:38
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новостей
13:36
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:35
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:35
Политика
Политолог Дзермант обвинил Запад в провокации с самолетом Ryanair
13:33
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
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Экс-глава департамента архитектуры Ялты подозревается в передаче земель под застройку

Происшествия
Экс-глава департамента архитектуры Ялты подозревается в передаче земель под застройку
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Бывший руководитель департамента архитектуры Ялты подозревается в незаконном выведении охраняемых земель под застройку. Как стало известно ФАН от источников в правоохранительных органах, накануне, 2 июня, обыски с выемкой документов прошли в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Ялты.

Следственные мероприятия проводили сотрудники крымского управления ФСБ РФ в рамках дела в отношении экс-главы департамента архитектуры. Женщина подозревается в махинациях с землей. Предполагается, что она превысила свои должностные полномочия: в градостроительную документацию вносились изменения, которыми менялись территориальные зоны правил землепользования и застройки. Из-за этого была легализована и допущена застройка в охраняемых природных территориях и зонах городских лесов.

Подозреваемая с 2019 года возглавляла департамент архитектуры Ялты, а в апреле 2021 перешла на должность помощника главы администрации. Отметим, мэр города Янина Павленко ранее назвала принятый в 2018 году генеральный план развития города «абсолютно коммерческим», в котором учтены в основном интересы бизнесменов, и пообещала переформатировать его в социальную плоскость. 

Ранее ФАН рассказывал, что в судья из Украины приехала проверить свое жилье в Ялте и в ходе конфликта с родственниками получила по лицу. Как оказалось, женщина является действующей судьей в Херсонской области, а в Ялте имеет доли в доме в центре города.

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обыски ялта выделение земель
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