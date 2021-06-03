Экс-глава департамента архитектуры Ялты подозревается в передаче земель под застройку

Бывший руководитель департамента архитектуры Ялты подозревается в незаконном выведении охраняемых земель под застройку. Как стало известно ФАН от источников в правоохранительных органах, накануне, 2 июня, обыски с выемкой документов прошли в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Ялты.

Следственные мероприятия проводили сотрудники крымского управления ФСБ РФ в рамках дела в отношении экс-главы департамента архитектуры. Женщина подозревается в махинациях с землей. Предполагается, что она превысила свои должностные полномочия: в градостроительную документацию вносились изменения, которыми менялись территориальные зоны правил землепользования и застройки. Из-за этого была легализована и допущена застройка в охраняемых природных территориях и зонах городских лесов.

Подозреваемая с 2019 года возглавляла департамент архитектуры Ялты, а в апреле 2021 перешла на должность помощника главы администрации. Отметим, мэр города Янина Павленко ранее назвала принятый в 2018 году генеральный план развития города «абсолютно коммерческим», в котором учтены в основном интересы бизнесменов, и пообещала переформатировать его в социальную плоскость.

Ранее ФАН рассказывал, что в судья из Украины приехала проверить свое жилье в Ялте и в ходе конфликта с родственниками получила по лицу. Как оказалось, женщина является действующей судьей в Херсонской области, а в Ялте имеет доли в доме в центре города.