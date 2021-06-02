15-летний подросток погиб от падения с высоты в Симферополе

Симферополь, 2 июня. В Симферополе 15-летний мальчик упал с балкона многоэтажки. Трагедия произошла на улице Гурзуфской, 8. Как стало известно ФАН, он не удержался на перилах, из-за чего сорвался и упал на стоящее внизу авто.

Его доставили в больницу, однако травмы оказались серьезными и мальчик скончался. Информацию об этом подтвердили в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили ФАН в пресс-службе Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.

Ранее сообщалось, что в Симферополе женщина утром 2 июня «заминировала» детскую больницу. Как выяснилось, она была пьяна, но очень хотела, чтобы из больницы отпустили ее сына, чтобы отпраздновать его день рождения.