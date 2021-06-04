Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове

Курортный сезон в Крыму обещает быть жарким во всех смыслах. Отели и гостиницы забронированы под завязку, ведь этом году ожидают, что полуостров посетят порядка восьми миллионов туристов, и большая часть из них приедет летом. А где же отдыхают сами местные жители?

Корреспондент ФАН опросил крымчан и вывел некоторые закономерности — чем ближе коренной житель проживает к морю, тем реже он предпочитает отдых в Крыму.

«В Крыму точно не буду в отпуске. Он у меня этим летом в июле. Здесь будет светопреставление, ни пройти, ни проехать. Море мне не надо, уеду, думаю, куда-нибудь, вон в Минск полечу, там туристов явно меньше, чем у нас», — рассказал коренной житель Ялты Антон Семенов.

Крымчане редко берут отпуск летом, в это время они предпочитают работать. К счастью, благодаря климату в регионе жители приморских городов избалованы морем и солнцем, поэтому часто выбирают так называемый «тюлений отдых».

«Мы давно уже предпочитаем брать отпуск в межсезонье. Пандемия научила нас не загадывать наперед, но в 2021 году у нас будет отпуск в ноябре, и мы всей семьей планируем отдохнуть в Египте. Хочется вот самим лежать, и чтобы официант египетский вокруг нас бегал. У нас в отеле будет бассейн, море нам не надо», — рассказал ФАН житель Севастополя Артур.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Крымчане часто предпочитают уехать за пределы полуострова во время отпуска. В 2019 году в топ продаж для местных попадали туры в Турцию, Египет и Грецию. Теперь же, по данным специалистов, крымчане по-прежнему активно интересуются заграницей, но уже той, у которой открыты границы.

«Крымчане предпочитают Египет, Кипр и Тунис. Средняя стоимость тура — от 80 тысяч рублей на двоих. Чаще путевки покупают летом и осенью. Также спросом у местных пользуются туры в Краснодарский край и Абхазию. Это как тур выходного дня, так и на 5–7 дней», — озвучила данные для ФАН сотрудница туристического агентства в Крыму Ильнара Гамашева.

Те, кому отдых в Крыму и за его пределами не по карману, предпочитают остаться дома и пытаются сэкономить на отдыхе. Это удается в походах по горам с палаткой, на отдыхе у побережья «дикарями» или на даче.

«Я студентка, пол-лета буду сдавать экзамены и проходить практику, денег на туры у меня нет, поэтому мы с друзьями возьмем палатку и пойдем в походы. Это всегда приключение. Но для меня даже посидеть на лавочке в парке с друзьями, попеть песни под гитару — это уже отдых», — говорит студентка КФУ Светлана Безпалько.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Денег на шикарный отпуск нет. Будем дома закатки катать и абрикосы на даче драть. Мы за домом мангал устроили, вечером шашлык, к морю выезжаем, к таким местам, о которых туристы пока не в курсе. Детей в школы надо будет собрать, окна помыть. Так в делах и отпуск проходит», — рассказала ФАН жительница Симферополя Людмила Кириенко.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что с 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Марокко, Хорватией, Ливаном, Люксембургом, Венгрией, Маврикием, Австрией, а также чартерные рейсы с Албанией. Вполне вероятно, что те, кто ждал открытия границ летом, с радостью воспользуются этой возможностью, так как мест в крымских отелях становится все меньше.