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Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
00:27
Общество
Мурашко допустил смягчение ограничительных мер в России при одном условии
00:25
Шоу-бизнес
«Это нормально»: Алексей Чумаков вступился за обвиненного в харассменте Меладзе 
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Общество
Телеканал «360» презентовал свой обновленный логотип на ПМЭФ
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00:02
Политика
Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
00:01
Шоу-бизнес
Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены
23:54
Политика
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
Все новости

Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада

Политика
Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы угрожает Украине и Западу «признанием Крыма». Это стало реакцией на тот факт, что Лукашенко недавно обсуждал с лидером РФ Владимиром Путиным запуск авиасообщения между российским полуостровом и Белоруссией.

Примечательно, что по этому поводу также уже выступил с заявлением официальный Киев. Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что если хоть один самолет Белоруссии приземлится в Крыму, то Киев неизбежно введет санкции против Минска.

Депутат Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Правительство Украины давно перегнуло палку и ведет борьбу против собственного народа. Кроме того, известно, что Минск обязательно ответит на санкции, если они появятся. Сейчас этот вопрос обсуждается с РФ. Очевидно, что напряжение между странами будет нарастать.

Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
пресс-служба аэропорта Симферополь  / 

В комментарии ФАН политолог Александр Дудчак заявил, что признание Белоруссией Крыма должно было произойти давно, но это не угрожает Западу, как заявляет Климкин.

«Самое главное, что ничего не угрожает жителям Крыма, в отличие от тех территорий, что находятся или не находятся под контролем Киева и ведут свою борьбу, пытаясь сопротивляться навязанным украинским правилам существования. От Белоруссии давно ждали подобных шагов, сейчас они еще были простимулированы самим Западом, то есть процесс идет.

Климкин пусть оставит свою риторику для внутреннего потребления и тем, кому это нравится на Западе. Остальным это не интересно. Мы точно не должны переживать по поводу того, какое там очередное изречение родится в неполностью заполненной мозгами голове Климкина», — сказал собеседник издания.

Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
Prt Scr youtube.com  / News-Front

Говоря о возможных санкциях со стороны Киева, Дудчак сыронизировал, заявив, что вся Белоруссия якобы уже трепещет и думает, что же делать, если Украина все же решится на этот шаг.

«Киев и так вводит все те же санкции, что и Запад, причем все это он делает в ущерб стране. У Украины не осталось по всему периметру ни друзей, ни союзников. Да, страны НАТО иногда изображают, что они приветствуют Украину на пути реформ, но дальше этих пустых слов ничего нет. Они даже с вакциной от коронавируса Киеву не помогли, о чем можно говорить вообще? Введя санкции против Белоруссии, Украина может только в очередной раз себе навредить, это точно», — добавил эксперт.

Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Также политолог оценил возможность запуска авиасообщения между Крымом и Белоруссией в ближайшее время. По его словам, если Лукашенко сказал, что этот вопрос уже решается, то нет оснований в это не верить.

«Уже давно можно было понять, что попытка усидеть на двух стульях до добра не доводит, а тем более сейчас, когда все точки расставлены. Что Александр Лукашенко ни сделает, это все равно не понравится Западу.

Если сейчас запустить рейсы, то это будет выгодно и гражданам Белоруссии, и крымчанам, и вообще это еще один способ интеграции в рамках Союзного государства. Это нормальный процесс, так оно и должно было быть», — констатировал Александр Дудчак.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины очередным выстрелом себе в ногу, а также, как полуостров справился с другими трудностями, которые организовал Киев.

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Все новости / Политика / Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
россия белоруссия украина крым
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