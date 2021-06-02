В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий

Генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин рассказал о работе Университета креативных индустрий, созданного на базе арт-кластера «Таврида», передает корреспондент ФАН.

По словам Першина, в этом году на базе арт-кластера «Таврида» организовано семь специализированных программ, направленных на обмен опытом между специалистами в области управления, экономики, экологии, образования, средств массовой информации и других сфер деятельности. Именно они лягут в основу образовательной программы нового учебного заведения.

«Нам важно, чтобы люди развивали у себя креативную компетенцию, во-первых. А во-вторых, понимали, как в условиях этой новой креативной экономики — а вы знаете, что ООН объявила 2021 год годом креативной экономики — как разворачивать свои отрасли», — заявил Першин.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Вместе с тем на форуме по-прежнему функционируют привычные площадки: кинематограф, музыка, хореография, живопись и многое другое. Также впервые со дня основания арт-кластер «Таврида» принимает у себя представителей творческой креативной индустрии с ограниченными возможностями.

Справка. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта — АНО «Центр развития культурных инициатив». В 2015 году «Таврида» получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.

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