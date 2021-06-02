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02 июня 22:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
Все новости

В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий

Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин рассказал о работе Университета креативных индустрий, созданного на базе арт-кластера «Таврида», передает корреспондент ФАН.

По словам Першина, в этом году на базе арт-кластера «Таврида» организовано семь специализированных программ, направленных на обмен опытом между специалистами в области управления, экономики, экологии, образования, средств массовой информации и других сфер деятельности. Именно они лягут в основу образовательной программы нового учебного заведения.

«Нам важно, чтобы люди развивали у себя креативную компетенцию, во-первых. А во-вторых, понимали, как в условиях этой новой креативной экономики — а вы знаете, что ООН объявила 2021 год годом креативной экономики — как разворачивать свои отрасли», — заявил Першин.

В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Вместе с тем на форуме по-прежнему функционируют привычные площадки: кинематограф, музыка, хореография, живопись и многое другое. Также впервые со дня основания арт-кластер «Таврида» принимает у себя представителей творческой креативной индустрии с ограниченными возможностями. 

Справка. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта — АНО «Центр развития культурных инициатив». В 2015 году «Таврида» получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.

Ранее ФАН сообщал, что открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света. Кроме того, крымчане рассказали, как обычно начинался курортный сезон при Украине и с чего стартует он сегодня — уже в российском Крыму.

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Все новости / Общество / В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
крым Форум таврида Сергей Першин
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