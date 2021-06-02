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02 июня 22:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
Все новости

Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем

Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

На Федюхиных высотах под Севастополем 6 июня состоится военно-историческая реконструкция «Первый штурм», посвященная одному из важных сражений Крымской войны — штурму русских позиций англо-французскими войсками 6 июня 1855 года, который отображен в знаменитой панораме Франца Рубо «Оборона Севастополя». Сейчас идет активная подготовка к реконструкции. ФАН расскажет, как проходят тренировки участников «боевых» действий.

Немногие из тех, кто бывал на военно-исторических шоу, знают, кто все эти люди и как именно достигается их взаимодействие на поле. Несмотря на постепенную популяризацию реконструкции, до сих пор находятся те, кто думают, что люди в форме — это актеры или ряженые военнослужащие.

Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
Федеральное агентство новостей  / Всеволод Радченко

Реконструкция — это хобби, занимаются ей, как правило, энтузиасты, тратящие на нее свое время и собственные средства. Люди абсолютно разные — от студентов до бизнесменов и чиновников. Люди преимущественно гражданские, хотя присутствуют и профессиональные военные. Но, как и в настоящей армии, залог успеха в выполнении боевых задач обеспечивается регулярными тренировками. Особенно это актуально накануне открытых мероприятий, дабы на публике не ударить в грязь лицом.

Так, за неделю до «Первого штурма» севастопольские реконструкторы из «17-й артиллерийской бригады» и «Камчатского егерского полка» собрались на Федюхиных высотах для восстановления подзабытых знаний и обучения новичков.

Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
Федеральное агентство новостей  / Всеволод Радченко

Для максимальной приближенности к реалиям все облачаются в историческое обмундирование — от сапог и шинелей до галстуков и фуражек. Должно выработаться привыкание к униформе: галстук будет непривычно сжимать шею, а шинель на жаре — вызывать усиленное потоотделение, но это только поначалу, потом организм адаптируется.

Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
Федеральное агентство новостей  / Всеволод Радченко

Хотя не у всех акклиматизация проходит гладко, некоторые рискуют получить тепловой удар. Также постепенно привыкает к капсюльному ружью (используются реплики, конструктивно схожие с ружьями того времени, без возможности боевой стрельбы) левая рука, то держащая его на плече, то замершая в затянувшейся тренировочной команде «Товсь!».

«В прицельной стойке, когда рука начинает непроизвольно дрожать под тяжестью повисших на ней пяти килограммов, ты думаешь, когда же унтер-офицер отдаст команду «Пли!» и можно будет расслабить руку», — делится с ФАН один из участников реконструкции.

Начинается же все еще до ружейных приемов — со строевой подготовки: когда солдаты учатся поворачиваться на каблуках, ходить в ногу и маневрировать шеренгами. Час с лишним уходит на то, чтобы каждый запомнил алгоритм команд, перестал путать лево с право и сбиваться при ходьбе в ногу. Строевая сопровождается песнями, текст которых большинство, включая запевалу, не помнит или помнит только припев. Продолжается все приемами обращения с оружием, его заряжанием и стрельбой. 

Логика и аутентичность устава требует не просто того, чтобы ты умел в дуло засыпать «порох», но чтобы сделал это в определенной последовательности синхронно с товарищами, никого при этом не задев и не покалечив. Во время «стрельбы» через осечки выявляются проблемные оружейные реплики с ослабшими пружинами, поржавевшими механизмами и забившимися брандтрубками. Все это устраняется в заключительной и самой увлекательной части дрилла — чистке оружия.

Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
Федеральное агентство новостей  / Всеволод Радченко

Минут 30-40 уходит на то, чтобы на специальных столах разобрать макет по частям (вывинтить все винтики, снять замок, карабины и штык, вытащить шомпол), пролить кипятком ствол (удаляет пиротехнический нагар изнутри), потом зачистить специальными средствами нагар и ржавчину с поверхностей, протереть маслом и собрать обратно. И даже здесь новичок умудряется сделать что-то не так, загнав шомпол с тряпкой в ствол так, что потом не вытягивается и тисками. Но именно для этого — получения опыта и выявления проблемных мест — и необходимы тренировки. Ведь, как говорил легендарный русский полководец Александр Суворов, «тяжело в учении — легко в бою».

Отметим, военно-историческая реконструкция «Первый штурм» состоится на Федюхиных высотах под Севастополем 6 июня в 10:30 по местному времени.

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севастополь реконструкция федюхины высоты
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