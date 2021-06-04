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новостей
00:10
Экономика
«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
00:10
Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
00:09
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
00:00
Общество
Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
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Политика
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Общество
Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии
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Общество
Мосгордума не планирует вводить номера и права для управления электросамокатами
23:21
Политика
Протасевич раскрыл связь оппозиционных инициатив ByPOL и НАУ
23:16
Политика
Протасевич рассказал об алчности и алкоголизме Латушко
23:06
Политика
Круглые столы по экономическому взаимодействию стран СНГ выявили его сильные стороны
23:00
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
23:00
Политика
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Политика
Протасевич раскрыл мотивы деятельности Ольги Карач
22:45
Общество
Россиянам объяснили, как преодолеть опасный синдром самозванца
22:40
Политика
Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
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Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон

Общество
Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
Сергей Черевко  /  из личного архива

Бахчисарай — Мекка круглогодичного скалолазания. Это единственное место во всей России, где возможно круглогодичное лазание на естественном рельефе. Подниматься в горы в этом районе комфортно и осенью, и зимой. Отсутствие морского порывистого ветра, солнечная сторона, которая позволяет даже при минусовой температуре комфортно чувствовать себя на маршруте в футболке, делают Бахчисарай центром любителей горных прогулок.

Как говорит местный скалолаз, идейный вдохновитель возрождения скалолазного спорта в Бахчисарае Сергей Черевко, для того, чтобы в этот район приезжали туристы-скалолазы, ведется постоянная работа по созданию маршрутов.

«Маршруты для скалолазов необходимо подготовить, расчистить, обезопасить. Сейчас мы работаем над созданием простых маршрутов, чтобы их могли одолеть даже те туристы, кто еще вчера лежал на пляже, а сегодня решил испытать себя в горах. Также есть и маршруты для опытных спортсменов, а также для приверженцев так называемого традиционного лазания», — рассказал ФАН Сергей Черевко.

Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
Сергей Черевко  / из личного архива
Бахчисарайские горы уникальны еще тем, что к ним легко добраться на любом транспорте, здесь есть доступная инфраструктура, магазины, комфортный ночлег. По словам Сергея Черевко, во время самоизоляции в Бахчисарай приезжали многие любители скалолазания и оставались здесь надолго.

«Люди и на полгода приезжали, и на несколько месяцев. Работая на удаленке, проводили время на свежем воздухе в горах, и не растрачивали свой спортивный навык. При этом при всей подготовленности скалолазных маршрутов, их полной безопасности остаются еще любители горного экстрима. Это те, кто, покоряя гору, сам устанавливает точки страховки, или любители полазать по диким, необорудованным скалам», — добавил Сергей Черевко.

Он добавил, что сейчас скалолазы по естественному рельефу готовятся к масштабному Всероссийскому фестивалю «Скалы Крыма». Он пройдет в селе Баштановка в Бахчисарайском районе с 8 по 15 июня 2021 года.

Ранее ФАН рассказывал об эмоциях туристов, которые впервые посетили Крым и побывали на плато Ай-Петри. Гости с материковой части России заявили, что отдых на полуострове даже лучше, чем в Сочи, где они уже успели побывать.

 

 

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скалолазание Бахчисарай
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