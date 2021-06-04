Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон

Бахчисарай — Мекка круглогодичного скалолазания. Это единственное место во всей России, где возможно круглогодичное лазание на естественном рельефе. Подниматься в горы в этом районе комфортно и осенью, и зимой. Отсутствие морского порывистого ветра, солнечная сторона, которая позволяет даже при минусовой температуре комфортно чувствовать себя на маршруте в футболке, делают Бахчисарай центром любителей горных прогулок.

Как говорит местный скалолаз, идейный вдохновитель возрождения скалолазного спорта в Бахчисарае Сергей Черевко, для того, чтобы в этот район приезжали туристы-скалолазы, ведется постоянная работа по созданию маршрутов.

«Маршруты для скалолазов необходимо подготовить, расчистить, обезопасить. Сейчас мы работаем над созданием простых маршрутов, чтобы их могли одолеть даже те туристы, кто еще вчера лежал на пляже, а сегодня решил испытать себя в горах. Также есть и маршруты для опытных спортсменов, а также для приверженцев так называемого традиционного лазания», — рассказал ФАН Сергей Черевко.

Сергей Черевко / из личного архива

«Люди и на полгода приезжали, и на несколько месяцев. Работая на удаленке, проводили время на свежем воздухе в горах, и не растрачивали свой спортивный навык. При этом при всей подготовленности скалолазных маршрутов, их полной безопасности остаются еще любители горного экстрима. Это те, кто, покоряя гору, сам устанавливает точки страховки, или любители полазать по диким, необорудованным скалам», — добавил Сергей Черевко.

Бахчисарайские горы уникальны еще тем, что к ним легко добраться на любом транспорте, здесь есть доступная инфраструктура, магазины, комфортный ночлег. По словам Сергея Черевко, во время самоизоляции в Бахчисарай приезжали многие любители скалолазания и оставались здесь надолго.

Он добавил, что сейчас скалолазы по естественному рельефу готовятся к масштабному Всероссийскому фестивалю «Скалы Крыма». Он пройдет в селе Баштановка в Бахчисарайском районе с 8 по 15 июня 2021 года.

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