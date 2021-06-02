Стало известно, какие соглашения подпишут представители Крыма на ПМЭФ

Официальные представители Крыма и Севастополя участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, который продлится до 5 июня. Это уникальная площадка, где общаются представители деловых кругов и заключаются многомиллионные контракты, в том числе с иностранными делегациями.

На форуме традиционно будут подниматься вопросы российской и глобальной экономики, социальные темы, а также развитие технологий. Тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Власти Крыма намерены подписать не менее 13 инвестиционных соглашений на площадках ПМЭФ. В основном они будут касаться развития межрегионального сотрудничества, реализации строительных и туристических проектов.

Выставочный стенд Республики Крым на форуме выполнен в характерном для полуострова дизайнерском стиле, где прослеживается историческая архитектура Тавриды. При этом основная тема представленной экспозиции — семь лет как Крым вернулся в состав России. Для бизнесменов есть вся информация о потенциальных инвестиционных площадках полуострова, куда они могут вложить свои деньги.

Пресс-служба Минэкономразвития РК /

Тут можно узнать о свободной экономической зоне в Крыму и существующих льготах, а также о мерах поддержки бизнеса. На форуме принимают участие менеджеры Корпорации развития Республики Крым, а также руководители региональных министерств и ведомств, которым можно задать вопрос по инвестированию в регион. Представлены и популярные крымские продукты, в частности косметика, которыми может воспользоваться каждый, чтобы понять, насколько они качественные.

Пресс-служба Минэкономразвития РК /

Ранее ФАН сообщал, что власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за водную блокаду полуострова, которую организовал ряд украинских политиков. Уже сейчас понятно, что они лишатся имущества, которое у них могло остаться в республике.