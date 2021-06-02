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Происшествия
Казанскому стрелку проведут психолого-психиатрическую экспертизу
14:46
Ливия
Визит премьера в Париж и контрабанда в порту Мисураты — что произошло в Ливии 1 июня
14:46
Общество
Госдума поддержала решение узаконить дистанционное участие в заседаниях суда
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
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Стало известно, какие соглашения подпишут представители Крыма на ПМЭФ

Общество
Стало известно, какие соглашения подпишут представители Крыма на ПМЭФ
Пресс-служба Минэкономразвития РК  / 

Официальные представители Крыма и Севастополя участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, который продлится до 5 июня. Это уникальная площадка, где общаются представители деловых кругов и заключаются многомиллионные контракты, в том числе с иностранными делегациями.

На форуме традиционно будут подниматься вопросы российской и глобальной экономики, социальные темы, а также развитие технологий. Тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Власти Крыма намерены подписать не менее 13 инвестиционных соглашений на площадках ПМЭФ. В основном они будут касаться развития межрегионального сотрудничества, реализации строительных и туристических проектов.

Выставочный стенд Республики Крым на форуме выполнен в характерном для полуострова дизайнерском стиле, где прослеживается историческая архитектура Тавриды. При этом основная тема представленной экспозиции — семь лет как Крым вернулся в состав России. Для бизнесменов есть вся информация о потенциальных инвестиционных площадках полуострова, куда они могут вложить свои деньги.

Стало известно, какие соглашения подпишут представители Крыма на ПМЭФ
Пресс-служба Минэкономразвития РК  / 

Тут можно узнать о свободной экономической зоне в Крыму и существующих льготах, а также о мерах поддержки бизнеса. На форуме принимают участие менеджеры Корпорации развития Республики Крым, а также руководители региональных министерств и ведомств, которым можно задать вопрос по инвестированию в регион. Представлены и популярные крымские продукты, в частности косметика, которыми может воспользоваться каждый, чтобы понять, насколько они качественные.

Стало известно, какие соглашения подпишут представители Крыма на ПМЭФ
Пресс-служба Минэкономразвития РК  / 

Ранее ФАН сообщал, что власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за водную блокаду полуострова, которую организовал ряд украинских политиков. Уже сейчас понятно, что они лишатся имущества, которое у них могло остаться в республике.

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россия крым севастополь пмэф 2021
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