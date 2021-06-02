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02 июня 11:46
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новостей
11:45
Экономика
Онищенко сравнил петербургский план преобразования «Горской» с московскими проектами
11:45
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:44
Экономика
Матвиенко высказала свою позицию по социальной газификации
11:44
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:44
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на Марксистской улице в Москве
11:44
Армия
В МИД РФ отказали США в выводе ряда стратегических носителей из-под действия СНВ-3
11:44
Происшествия
Дети лишились в Петербурге телефонов в туалете заведения фастфуда
11:43
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:43
США
«Приграничный царь»: Камалу Харрис упрекают за бездействие по вопросу миграции
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
Все новости

Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму

Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
Пресс-служба Минздрава РК  / 

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко поблагодарил Росгвардию, МЧС и Министерство внутренних дел РК за оперативную и слаженную отработку звонка о минировании ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница». На данный момент медицинское учреждение возвращается к нормальной работе, бомба не была обнаружена.

По его словам, звонок о ложном минировании поступил утром 2 июня: причем оказалось, что звонившей была женщина в нетрезвом состоянии. Во время разговора она сообщила, что якобы через некоторое время детская больница будет заминирована. После этого в здание ГБУЗ РК «РДКБ» прибыли все соответствующие службы, в том числе кинологи, чтобы проверить информацию. При этом сообщается, что минер уже задержан и дает показания. 

В разговоре с корреспондентом ФАН один из сотрудников ГБУЗ РК «РДКБ» рассказал подробности произошедшего. Он отметил, что полиция, пожарные и кинологи приехали достаточно быстро, после чего начали обследовать больницу. Некоторые отделения для безопасности полностью выводили на улицу.

«Конечно, было немного страшно, особенно за детей, но все равно мы понимали, что, скорее всего, это ложная тревога. Кому нужно минировать больницу, если только не каким-то террористам? Благо у нас в Крыму таких нет, живем и чувствуем себя в безопасности, спасибо за это силовым службам. После проверки мы вернулись к работе», — сообщил собеседник издания.

Отметим, что это не в первый раз, когда на территории Республики Крым сообщают о ложном минировании. Последний такой случай произошел буквально несколько дней назад — анонимы сообщили через электронную почту о якобы заминированных зданиях МВД и администрации Керчи.

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крым симферополь ложное минирование
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