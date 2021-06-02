Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко поблагодарил Росгвардию, МЧС и Министерство внутренних дел РК за оперативную и слаженную отработку звонка о минировании ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница». На данный момент медицинское учреждение возвращается к нормальной работе, бомба не была обнаружена.

По его словам, звонок о ложном минировании поступил утром 2 июня: причем оказалось, что звонившей была женщина в нетрезвом состоянии. Во время разговора она сообщила, что якобы через некоторое время детская больница будет заминирована. После этого в здание ГБУЗ РК «РДКБ» прибыли все соответствующие службы, в том числе кинологи, чтобы проверить информацию. При этом сообщается, что минер уже задержан и дает показания.

В разговоре с корреспондентом ФАН один из сотрудников ГБУЗ РК «РДКБ» рассказал подробности произошедшего. Он отметил, что полиция, пожарные и кинологи приехали достаточно быстро, после чего начали обследовать больницу. Некоторые отделения для безопасности полностью выводили на улицу.

«Конечно, было немного страшно, особенно за детей, но все равно мы понимали, что, скорее всего, это ложная тревога. Кому нужно минировать больницу, если только не каким-то террористам? Благо у нас в Крыму таких нет, живем и чувствуем себя в безопасности, спасибо за это силовым службам. После проверки мы вернулись к работе», — сообщил собеседник издания.

Отметим, что это не в первый раз, когда на территории Республики Крым сообщают о ложном минировании. Последний такой случай произошел буквально несколько дней назад — анонимы сообщили через электронную почту о якобы заминированных зданиях МВД и администрации Керчи.