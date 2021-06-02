Все было хаотично, грязно: в Крыму сравнили начало турсезона при Украине и России

Для жителей и гостей Крыма сегодня своеобразный праздник — первый день лета и официальное начало курортного сезона. Правда, Черное море еще не прогрелось до тех значений, когда большинству людей будет комфортно купаться — 21-24 градуса Цельсия. Сейчас днем температура моря достигает в среднем 16-18 градусов, однако все равно многие уже купаются и загорают.

К сожалению, первая неделя лета в Республике Крым обещает быть дождливой и прохладной, но потом, как прогнозируют синоптики, погода нормализируется — с середины месяца море будет уже теплым. Сейчас самое лучшее время для похода в горы, лес и другие туристические места, поскольку в Крыму еще не установилась жаркая погода. Об этом корреспонденту ФАН рассказал ялтинский предприниматель Илья Земский, который занимается организацией отдыха на ЮБК.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Кухарева

По его словам, в этом году Крым как никогда готов к курортному сезону, что заметно по ухоженности не только набережных и пляжей полуострова, но и по местным достопримечательностям и их облагороженным территориям. Кроме того, стало больше полезной инфраструктуры для туристов, которая помогает ориентироваться в том или ином городе.

«С каждым годом здесь все меняется в лучшую сторону, ведь вы, наверное, даже не представляете, что у нас творилось при Украине! Все было хаотично, грязно, на многих пляжах воняло, в том числе из-за мусора, который часто просто вовремя не вывозили. После 2014 года по крайне мере с улиц полностью пропали наркоманы. Я не знаю, куда они делись, но факт остается фактом. Наконец-то в Крыму появились хорошие дороги, потому что без них что-то развивать, особенно туризм, крайне тяжело», — считает собеседник издания.

Вместе с тем он добавил, что Крыму есть чем удивить любого гостя, даже самого требовательного. В этом направлении также работает теперь не только частный сектор, но и правительство. Благодаря этому в республике начал реализовываться ряд грандиозных проектов по развитию внутреннего туризма, один из самых успешных и популярных проектов — «Винная дорога Крыма». Илья Земский настоятельно рекомендовал туристам посетить этот маршрут, чтобы не только больше узнать о богатой истории виноделия в Крыму, но и хорошо отдохнуть.

Как ранее рассказывал ФАН, иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму. Удивительно, что поведение Запада осудили гости из Германии, где очень много антироссийской пропаганды.