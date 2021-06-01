В Крыму рассказали, когда Украина вновь может стать братской страной

Руководитель крымской фракции КПРФ, председатель комитета Госсовета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко, говоря о водной блокаде полуострова со стороны Украины, заявил, что произошел банальный террористический акт против жителей Крыма, передает ФАН.

Кроме того, он назвал 12 граждан Украины, которые фигурируют в материалах дела о перекрытии Северо-Крымского канала, террористами и их пособниками. Отметим, среди них — два бывших президента Украины, а также представители запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»1. Документы об их деяниях уже переданы в Следственный комитет РФ.

«Их нужно привлечь к уголовной ответственности. Заочно, понятное дело, дать пожизненный срок и объявить в международный розыск. Кто будет платить? Сейчас Украина, скажем так, оккупирована неадекватными политиками, им на этот иск наплевать, но пройдет 10-15 лет, может, сменится власть, и мы будем относиться к Украине как к братской стране. Тогда уже иск будет неактуален, хотя, надеюсь, это произойдет раньше», — сказал он.

flickr.com / Фото Москвы Moscow-Live.ru Follow

При этом Богатыренко считает, если иск предоставить Петру Порошенко как президенту, то ответчиком выступит бюджет Украины. Однако бюджет — это деньги налогоплательщиков, то есть каждого украинца, но в этом деле не замешан весь украинский народ. Он считает, за блокаду полуострова должны нести ответственность 12 граждан Украины, причастных к этому, а не весь народ.

«За этим всем стоят 12 сумасшедших человек, которых нужно признать террористами и объявить их в международный розыск. Сделать все, чтобы у них земля под ногами горела!» — заявил Сергей Богатыренко в эфире ток-шоу «На грани».

Речь идет о следующих преступниках, причастных к блокаде Крыма: Мустафе Джемилеве, Ленуре Ислямове, Рефате Чубарове, Игоре Луценко, Леониде Кравчуке, Петре Порошенко и других украинских политиках.

Ранее ФАН сообщал, что украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины, а также рассказал, что на самом деле спровоцировало конфликт на Юго-Востоке Украины, который длится уже седьмой год.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.