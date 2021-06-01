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01 июня 22:04
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новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
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В Крыму рассказали, когда Украина вновь может стать братской страной

Общество
В Крыму рассказали, когда Украина вновь может стать братской страной
Федеральное агентство новостей  / 

Руководитель крымской фракции КПРФ, председатель комитета Госсовета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко, говоря о водной блокаде полуострова со стороны Украины, заявил, что произошел банальный террористический акт против жителей Крыма, передает ФАН.

Кроме того, он назвал 12 граждан Украины, которые фигурируют в материалах дела о перекрытии Северо-Крымского канала, террористами и их пособниками. Отметим, среди них — два бывших президента Украины, а также представители запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»1. Документы об их деяниях уже переданы в Следственный комитет РФ.

«Их нужно привлечь к уголовной ответственности. Заочно, понятное дело, дать пожизненный срок и объявить в международный розыск. Кто будет платить? Сейчас Украина, скажем так, оккупирована неадекватными политиками, им на этот иск наплевать, но пройдет 10-15 лет, может, сменится власть, и мы будем относиться к Украине как к братской стране. Тогда уже иск будет неактуален, хотя, надеюсь, это произойдет раньше», — сказал он.

В Крыму рассказали, через какое время Украина вновь может стать братской страной
flickr.com  / Фото Москвы Moscow-Live.ru Follow

При этом Богатыренко считает, если иск предоставить Петру Порошенко как президенту, то ответчиком выступит бюджет Украины. Однако бюджет — это деньги налогоплательщиков, то есть каждого украинца, но в этом деле не замешан весь украинский народ. Он считает, за блокаду полуострова должны нести ответственность 12 граждан Украины, причастных к этому, а не весь народ.

«За этим всем стоят 12 сумасшедших человек, которых нужно признать террористами и объявить их в международный розыск. Сделать все, чтобы у них земля под ногами горела!» — заявил Сергей Богатыренко в эфире ток-шоу «На грани».

Речь идет о следующих преступниках, причастных к блокаде Крыма: Мустафе Джемилеве, Ленуре Ислямове, Рефате Чубарове, Игоре Луценко, Леониде Кравчуке, Петре Порошенко и других украинских политиках.

Ранее ФАН сообщал, что украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины, а также рассказал, что на самом деле спровоцировало конфликт на Юго-Востоке Украины, который длится уже седьмой год.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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Все новости / Общество / В Крыму рассказали, когда Украина вновь может стать братской страной
россия украина крым
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