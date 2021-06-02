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Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом
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Общество
Учащиеся казанской гимназии №175 получили медали за храбрость
02:19
Экономика
Минприроды РФ: предпосылок для подорожания товаров из пластика нет
02:11
Общество
Германия не дала российской авиакомпании S7 разрешение на прибытие в страну
02:04
Общество
Несколько штаммов коронавируса вызывают особую обеспокоенность у ВОЗ
02:00
Общество
Все было хаотично, грязно: в Крыму сравнили начало турсезона при Украине и России
01:54
Политика
NYT: Трамп надеется вернуться к власти летом 2021 года
01:46
Шоу-бизнес
«Это бонус»: Ольга Бузова показала весь свой райдер
01:40
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на пожарной станции в Калифорнии
01:40
Общество
Петербургский международный экономический форум стартует 2 июня
01:37
Общество
Юристы обнаружили в тексте бельгийского закона рецепт блюда из спаржи
01:29
Спорт
Определилось время начала матча 1/4 финала ЧМ по хоккею между РФ и Канадой
01:11
Политика
Австрийский дипломат Гершнер отметил пользу «СП-2» для европейских стран
01:09
Общество
Кардиолог Кашталап раскрыл секреты питания для снижения риска развития инсульта
01:01
Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
01:00
Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
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Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду

Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
ПолитРоссия  / 

Государственный совет Республики Крым передал в Следственный комитет РФ документы, в которых говорится о материальном ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала — 1,5 трлн рублей, а также необходимости привлечения к уголовной ответственности тех, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом. Речь идет о 12 гражданах Украины, двое из которых — бывшие украинские президенты — Петр Порошенко и Леонид Кравчук, передает ФАН.

Несмотря на то, что острого дефицита водного ресурса удалось избежать, так просто оставлять эту ситуацию власти республики не собираются. Депутат госсовета РК, председатель комитета по законодательству Сергей Трофимов, который занимался подготовкой рабочих материалов для СК, рассказал, каким образом дальше будет продвигаться дело.

«Мы планируем двигаться по трем направлениям. Первое — привлечение к уголовной ответственности физических лиц, фигурантов этих преступных действий. Вторая позиция — возмещение соответствующего ущерба, причем он будет взыскан не только с физлиц, которые имеют имущество на территории РФ, но и с юридических лиц, которые были обязаны, согласно отдельным договорам, поставлять электроэнергию, воду на территорию Крыма. То есть второй этап — это возмещение материального ущерба», — сказал Трофимов в эфире ток-шоу «На грани».

Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Кроме того, продолжил депутат Госсовета РК, не нужно забывать, что от водной и других блокад пострадало практически 2,5 млн человек. Есть все основания, чтобы международное сообщество обратило внимание на свершение этих преступных действий. В связи с этим будут обращения и в международные инстанции.

«Будет очень интересно посмотреть на реакцию наших коллег по поводу грубейшего нарушения международного права в современных условиях в отношении более двух миллионов человек», — подытожил Сергей Трофимов.

По этому поводу также высказался глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов. По его словам, правовая основа для предъявления претензий со стороны России по отношению к Украине в связи с перекрытием Северо-Крымского канала, безусловно, имеется. И по линии Европейского суда по правам человека, прежде всего, возможен межгосударственный иск — вплоть до Международного суда ООН в Гааге, поскольку то, что делает Украина, — настоящий экоцид.

Ранее ФАН сообщал, что немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях о Крыме. Иностранная делегация спортсменов находилась на полуострове в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами». И за это время почетные гости республики успели увидеть главные достопримечательности полуострова. 

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Все новости / Общество / Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
россия украина крым водная блокада
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