«Теперь на границе будет коллапс»: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»

Пограничный переход в Крым со стороны Украины «Чаплинка» в Херсонской области закрывается на две недели. Как сообщили украинские пограничники, это решение было принято, потому как на погранзаставе решено провести ремонт. При этом два других КПВВ продолжат свою работу.

Корреспондент ФАН выяснил, сможет ли ремонт пограничного перехода повлиять на желание украинцев добраться в Крым. «Чаплинка» закрывается 7 июня на 14 дней. Два других пункта пропуска — «Чонгар» и «Каланчак» — будут работать в штатном режиме. Пограничники поясняют, что решили воспользоваться снижением потока людей через КПВВ.

Количество украинцев, отдыхающих в Крыму, из-за пандемии коронавируса еще в прошлом году существенно упало. Так, если в 2019 году на полуострове отдохнуло более одного миллиона украинцев, то в 2020-м, по данным пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым, с июня по сентябрь Крым посетили около 23 тысяч граждан Украины.

При этом желающие отдохнуть в Крыму все-таки имеются, учитывая, что ограничения недавно немного смягчили. Начинать ремонт и закрывать заставу летом — не лучшая идея украинских властей, считают жители Украины.

«Теперь на границе будет еще больший коллапс, чем до этого. Там ад! Когда прибывают харьковский и киевский поезда, по четыре часа на российской границе приходится стоять на пекле, чтобы въехать в Крым. И это после почти пятикилометрового марш-броска по нейтралке (часть пути приходится переходить пешком. — Прим. ФАН)», — рассказала ФАН жительница Киева.

Несмотря на повышенные ограничения для въезда в Крым со стороны Украины, люди все равно едут на полуостров: на отдых, к родственникам, на заработки или лечение.

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Напомним, владелец украинского паспорта может приехать на полуостров, если у него в Крыму проживают родители, дети, супруги. Также можно отправиться на лечение, при этом необходимо предъявить путевку с датами заезда и выезда, санаторно-курортную книгу от врача о том, что он в самом деле нуждается в лечении, приглашение от санатория и чек об оплате всего курса лечения.

Все бумаги должны быть оформлены согласно требованиям Минздрава РФ — с проставленными печатями и указанными реквизитами. В обоих случаях, кроме всех перечисленных документов, у украинцев на руках должны быть отрицательные тесты на COVID-19, сделанные не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, напечатанные на русском или английском языках.

«Даже при таких сложностях — у людей в Крыму семьи, дети — приезжают. Куда деваться? Раньше на «Чаплинку» ехали, если было лень стоять на «Чонгаре» в километровых очередях. Пешком идти дольше, но зато переход через границу был быстрей. Теперь точно образуются пробки», — рассказала ФАН жительница Херсонской области Алина.

В доковидные времена на пунктах пропуска в Крым собирались огромные очереди из украинцев, направляющихся на отдых. Иногда под палящим солнцем люди теряли сознание от жары и усталости. В этом году поток снизился, но, как прогнозируют власти полуострова, к лету он снова поднимется. Всего в 2021 году на полуострове готовы принять до 8 млн туристов.