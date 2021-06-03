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03 июня 07:30
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07:28
Общество
Доходы Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей
07:24
Шоу-бизнес
Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram
07:21
Общество
Росстат сообщил о снижении числа разводов в России
07:20
Общество
Ефимов назвал избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов
07:16
Общество
Гидрометцентр России сообщил о 21 градусе тепла в Москве 3 июня
07:15
Общество
Семь стран приобрели права на ремейки «Холопа»
07:10
Происшествия
Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек
07:10
Происшествия
Житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав
07:06
Общество
Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы
07:05
Происшествия
Япония изъяла с российской шхуны «Амур» документы для выхода в море
07:03
Общество
Количество авиарейсов из аэропорта Елизово в Москву увеличится
07:00
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Теперь на границе будет коллапс: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»
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06:42
Общество
Выпускники Камчатки приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку
06:42
Происшествия
Легковой автомобиль слетел с трассы и перевернулся в Магаданской области
06:31
Экономика
Россия попала в топ-15 стран Европы по привлекательности инвестиций
06:30
Спорт
«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов
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Теперь на границе будет коллапс: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»

Общество
Теперь на границе будет коллапс: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»
ТАСС  /  Ulf Mauder / dpa/picture-alliance

Пограничный переход в Крым со стороны Украины «Чаплинка» в Херсонской области закрывается на две недели. Как сообщили украинские пограничники, это решение было принято, потому как на погранзаставе решено провести ремонт. При этом два других КПВВ продолжат свою работу.

Корреспондент ФАН выяснил, сможет ли ремонт пограничного перехода повлиять на желание украинцев добраться в Крым. «Чаплинка» закрывается 7 июня на 14 дней. Два других пункта пропуска — «Чонгар» и «Каланчак» — будут работать в штатном режиме. Пограничники поясняют, что решили воспользоваться снижением потока людей через КПВВ.

Количество украинцев, отдыхающих в Крыму, из-за пандемии коронавируса еще в прошлом году существенно упало. Так, если в 2019 году на полуострове отдохнуло более одного миллиона украинцев, то в 2020-м, по данным пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым, с июня по сентябрь Крым посетили около 23 тысяч граждан Украины.

При этом желающие отдохнуть в Крыму все-таки имеются, учитывая, что ограничения недавно немного смягчили. Начинать ремонт и закрывать заставу летом — не лучшая идея украинских властей, считают жители Украины.

«Теперь на границе будет еще больший коллапс, чем до этого. Там ад! Когда прибывают харьковский и киевский поезда, по четыре часа на российской границе приходится стоять на пекле, чтобы въехать в Крым. И это после почти пятикилометрового марш-броска по нейтралке (часть пути приходится переходить пешком. — Прим. ФАН)», — рассказала ФАН жительница Киева.

Несмотря на повышенные ограничения для въезда в Крым со стороны Украины, люди все равно едут на полуостров: на отдых, к родственникам, на заработки или лечение.

«Теперь на границе будет коллапс»: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»
youtube.com  /  Центр журналистских расследований

Напомним, владелец украинского паспорта может приехать на полуостров, если у него в Крыму проживают родители, дети, супруги. Также можно отправиться на лечение, при этом необходимо предъявить путевку с датами заезда и выезда, санаторно-курортную книгу от врача о том, что он в самом деле нуждается в лечении, приглашение от санатория и чек об оплате всего курса лечения.

Все бумаги должны быть оформлены согласно требованиям Минздрава РФ — с проставленными печатями и указанными реквизитами. В обоих случаях, кроме всех перечисленных документов, у украинцев на руках должны быть отрицательные тесты на COVID-19, сделанные не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, напечатанные на русском или английском языках.

«Даже при таких сложностях — у людей в Крыму семьи, дети — приезжают. Куда деваться? Раньше на «Чаплинку» ехали, если было лень стоять на «Чонгаре» в километровых очередях. Пешком идти дольше, но зато переход через границу был быстрей. Теперь точно образуются пробки», — рассказала ФАН жительница Херсонской области Алина.

В доковидные времена на пунктах пропуска в Крым собирались огромные очереди из украинцев, направляющихся на отдых. Иногда под палящим солнцем люди теряли сознание от жары и усталости. В этом году поток снизился, но, как прогнозируют власти полуострова, к лету он снова поднимется. Всего в 2021 году на полуострове готовы принять до 8 млн туристов.

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Все новости / Общество / Теперь на границе будет коллапс: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»
украина крым граница чаплинка
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