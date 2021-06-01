Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу

За семь лет нахождения в составе России Крым пережил пять видов блокад со стороны Украины: банковскую, транспортную, торговую, энергетическую и водную. Самая серьезная из них была энергетическая, поскольку в Крыму не предполагали, что такое может произойти. В результате пострадали многие люди и предприятия, передает ФАН.

Более подробно об этом рассказал крымский политолог Владимир Джаралла. Он отметил, что энергетическая блокада ударила и по самой Украине. Дело в том, что один из блоков атомной электростанции в Запорожье работал целиком на так называемую южную ветку, обеспечивая электроэнергией целиком Крым, Севастополь, а также Херсонскую область.

«Это действительно была самая тяжелая из блокад, потому что даже технически не было предусмотрено такой ситуации, при которой Крым остается полностью обесточенным. Даже в 90-е годы, когда был энергокризис и колебалось напряжение, оно никогда не было нулевым. То есть это даже изначально не было заложено, только одно единственное исключение — война. И вот тут можно сказать, что нам эту войну практически объявили. Но в итоге, после того как здесь был проложен энергомост, прежде всего под контролем и по поручениям президента, и построены две электростанции, которые с лихвой покрывают энерговозможности Крыма, оказалось, что Украина не знает, что делать с той энергией, которая у нее есть», — сказал Джаралла во время эфира ток-шоу «На грани».

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Дело в том, что эта атомная электростанция не может работать вхолостую, так что этот блок им пришлось просто заморозить, иначе это грозило катастрофическими последствиями. То есть Украина каждый раз оказывается в роли персонажа, который сам себе стреляет в ногу, добавил эксперт.

«Они объявили нам транспортную блокаду, что привело к фантастическому результату: строительству Крымского моста, аэропорта, модернизации всей транспортной структуры — это один из факторов. Они объявили нам торговую блокаду — но нам полностью заменили их товары продуктами как местного производства, так и с материка. В результате этого потеряли их производители, и так постоянно во всем. Такое впечатление, что опыт их ничему не учит. Благодаря «проклятому» советскому прошлому, о котором они сейчас так говорят, Украина является страной с избыточным производством электроэнергии: она уступает только Франции по количеству атомных энергоблоков, которые, естественно, целиком и полностью работают только благодаря России», — констатировал Владимир Джаралла.

Напомним, сегодня в Крыму заочно судили главу запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»1 Рефата Чубарова. В результате его приговорили к шести годам исправительной колонии.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.