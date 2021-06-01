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23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
Общество
Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
23:02
Спорт
Сборная России по футболу сравняла счет в матче с Польшей
23:00
Политика
Республиканцы выступили за возвращение санкций США против «СП-2»
23:00
Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
22:35
Общество
Доктор Мясников объяснил смертельную опасность варикозной болезни
22:30
ЦАР
Делегация ЦАР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
22:20
ЦАР
Провокации Франции: как ЦАР и Чад могут вместе противостоять иностранному вмешательству
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Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу

Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
pxhere.com  / 

За семь лет нахождения в составе России Крым пережил пять видов блокад со стороны Украины: банковскую, транспортную, торговую, энергетическую и водную. Самая серьезная из них была энергетическая, поскольку в Крыму не предполагали, что такое может произойти. В результате пострадали многие люди и предприятия, передает ФАН.

Более подробно об этом рассказал крымский политолог Владимир Джаралла. Он отметил, что энергетическая блокада ударила и по самой Украине. Дело в том, что один из блоков атомной электростанции в Запорожье работал целиком на так называемую южную ветку, обеспечивая электроэнергией целиком Крым, Севастополь, а также Херсонскую область.

«Это действительно была самая тяжелая из блокад, потому что даже технически не было предусмотрено такой ситуации, при которой Крым остается полностью обесточенным. Даже в 90-е годы, когда был энергокризис и колебалось напряжение, оно никогда не было нулевым. То есть это даже изначально не было заложено, только одно единственное исключение — война.

И вот тут можно сказать, что нам эту войну практически объявили. Но в итоге, после того как здесь был проложен энергомост, прежде всего под контролем и по поручениям президента, и построены две электростанции, которые с лихвой покрывают энерговозможности Крыма, оказалось, что Украина не знает, что делать с той энергией, которая у нее есть», — сказал Джаралла во время эфира ток-шоу «На грани».

Эксперт объяснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
Prt Scr youtube.com  / На грани

Дело в том, что эта атомная электростанция не может работать вхолостую, так что этот блок им пришлось просто заморозить, иначе это грозило катастрофическими последствиями. То есть Украина каждый раз оказывается в роли персонажа, который сам себе стреляет в ногу, добавил эксперт.

«Они объявили нам транспортную блокаду, что привело к фантастическому результату: строительству Крымского моста, аэропорта, модернизации всей транспортной структуры — это один из факторов. Они объявили нам торговую блокаду — но нам полностью заменили их товары продуктами как местного производства, так и с материка. В результате этого потеряли их производители, и так постоянно во всем. Такое впечатление, что опыт их ничему не учит.

Благодаря «проклятому» советскому прошлому, о котором они сейчас так говорят, Украина является страной с избыточным производством электроэнергии: она уступает только Франции по количеству атомных энергоблоков, которые, естественно, целиком и полностью работают только благодаря России», — констатировал Владимир Джаралла.

Напомним, сегодня в Крыму заочно судили главу запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»1 Рефата Чубарова. В результате его приговорили к шести годам исправительной колонии.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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Все новости / Общество / Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
россия украина крым энергоблокада
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