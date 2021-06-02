Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 04:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:04
Общество
Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
03:36
Экономика
Алиханов выступил за сокращение льготной ипотеки в Калининградской области
03:35
Общество
Именем Петра Чайковского названа одна из площадей Москвы
03:14
Происшествия
Пожилых работников в Карелии поймали за хищение топлива
03:14
Общество
Компания EY назвала успешными действия Москвы во время пандемии
03:13
Общество
Власти Белоруссии заблокировали вещание трех российских телеканалов
03:00
Спорт
Почему японские врачи выступают против Олимпиады-2021 в Токио
02:50
Общество
Камала Харрис разозлила американцев кощунственным постом в соцсетях
02:40
Армия
Британцам не понравилась идея присоединиться к морским учениям НАТО 
02:36
Спорт
Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым
02:27
Шоу-бизнес
Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом
02:20
Общество
Учащиеся казанской гимназии №175 получили медали за храбрость
02:19
Экономика
Минприроды РФ: предпосылок для подорожания товаров из пластика нет
02:11
Общество
Германия не дала российской авиакомпании S7 разрешение на прибытие в страну
Все новости
02 июня 04:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:04
Общество
Обладательница быстрорастущего бюста рассказала о повседневных проблемах
04:01
Общество
Алиханов сомневается в конкурентоспособности автомобилей Tesla в России
04:00
Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
03:55
Политика
Американский политолог объяснил, почему США не могут победить Россию
03:45
Армия
NI: страх перед Россией заставил США строить новые корабли
03:40
Технологии
Систему зондирования Земли из космоса запатентовали в России
03:36
Общество
Российские ученые спрогнозировали появление 6G в РФ в 2035 году
03:36
Экономика
Алиханов выступил за сокращение льготной ипотеки в Калининградской области
03:35
Общество
Именем Петра Чайковского названа одна из площадей Москвы
03:14
Происшествия
Пожилых работников в Карелии поймали за хищение топлива
03:14
Общество
Компания EY назвала успешными действия Москвы во время пандемии
03:13
Общество
Власти Белоруссии заблокировали вещание трех российских телеканалов
03:00
Спорт
Почему японские врачи выступают против Олимпиады-2021 в Токио
02:50
Общество
Камала Харрис разозлила американцев кощунственным постом в соцсетях
02:40
Армия
Британцам не понравилась идея присоединиться к морским учениям НАТО 
02:36
Спорт
Главный тренер сборной Польши пришел в восторг от встречи с Черчесовым
02:27
Шоу-бизнес
Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом
02:20
Общество
Учащиеся казанской гимназии №175 получили медали за храбрость
02:19
Экономика
Минприроды РФ: предпосылок для подорожания товаров из пластика нет
02:11
Общество
Германия не дала российской авиакомпании S7 разрешение на прибытие в страну
Все новости

Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света

Общество
Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
mtur.rk.gov.ru  /  Пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

Новый Свет, 1 июня. Открытие летнего курортного сезона в Крыму стартовало с приятного известия — в поселке Новый Свет завершилась реконструкция набережной. За время проведения работ на главной улице прибрежного поселка заменили люки, ливневки, установили бортовые камни, а променадную зону и пешеходные дорожки застелили новой плиткой. Ранее во время дождей тут стояла вода по щиколотку, потому как ливневки не справлялись. Сейчас этот вопрос решен. В будущем здесь планируется сменить систему освещения, организовать полив растений на клумбах, а также поставить новые лавочки и скамейки, передает корреспондент ФАН.

Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
mtur.rk.gov.ru  / Пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

Как признаются в минкурортов Крыма, благоустройство этой набережной — один из самых крупных и масштабных проектов в округе. Общая площадь благоустройства составила порядка девяти тысяч кв. м.

«Очень здорово открывать сезон с реконструкции набережной, с благоустройства новых пространств. Туристам от Крыма в этом сезоне стоит ожидать безопасный комфортной отдых, все ковидные меры сохраняются. Мы жестко контролируем их выполнение по всем объектам размещения. Но ряд мероприятий может пройти в этом сезоне с ограничениями. Если говорить о комфортном отдыхе, то мест отдыха становится больше, общественных пространств становится больше, туристов тоже больше. Значит, мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Впереди в планах — благоустройство пляжа, приведение в порядок морского фасада.

Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
mtur.rk.gov.ru  / Пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

В свою очередь, глава администрации города Судак Игорь Степиков рассказал, что руководство региона пересмотрело подход к организации отдыха в прошлые годы и в этом уже изменило порядок уборки набережных. Планируется также создать новые места отдыха и артзоны, где могли бы все фотографироваться. 

Ранее в интервью ФАН немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма. Напомним, в течение недели на полуострове находилась немецкая делегация спортсменов, прибывшая в Россию в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света
крым набережная новый свет
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 92669 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 63286 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 43118 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 30427 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 29313 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Рейтинг@Mail.ru