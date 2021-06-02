Открытие курортного сезона в Крыму ознаменовалось обновлением набережной Нового Света

Новый Свет, 1 июня. Открытие летнего курортного сезона в Крыму стартовало с приятного известия — в поселке Новый Свет завершилась реконструкция набережной. За время проведения работ на главной улице прибрежного поселка заменили люки, ливневки, установили бортовые камни, а променадную зону и пешеходные дорожки застелили новой плиткой. Ранее во время дождей тут стояла вода по щиколотку, потому как ливневки не справлялись. Сейчас этот вопрос решен. В будущем здесь планируется сменить систему освещения, организовать полив растений на клумбах, а также поставить новые лавочки и скамейки, передает корреспондент ФАН.

mtur.rk.gov.ru / Пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

Как признаются в минкурортов Крыма, благоустройство этой набережной — один из самых крупных и масштабных проектов в округе. Общая площадь благоустройства составила порядка девяти тысяч кв. м.

«Очень здорово открывать сезон с реконструкции набережной, с благоустройства новых пространств. Туристам от Крыма в этом сезоне стоит ожидать безопасный комфортной отдых, все ковидные меры сохраняются. Мы жестко контролируем их выполнение по всем объектам размещения. Но ряд мероприятий может пройти в этом сезоне с ограничениями. Если говорить о комфортном отдыхе, то мест отдыха становится больше, общественных пространств становится больше, туристов тоже больше. Значит, мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Впереди в планах — благоустройство пляжа, приведение в порядок морского фасада.

mtur.rk.gov.ru / Пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

В свою очередь, глава администрации города Судак Игорь Степиков рассказал, что руководство региона пересмотрело подход к организации отдыха в прошлые годы и в этом уже изменило порядок уборки набережных. Планируется также создать новые места отдыха и артзоны, где могли бы все фотографироваться.

Ранее в интервью ФАН немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма. Напомним, в течение недели на полуострове находилась немецкая делегация спортсменов, прибывшая в Россию в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами».