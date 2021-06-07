Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности

В начале мая семья с двумя детьми приехала из Севастополя в кинопарк «Викинг», расположенный неподалеку от Красных пещер. Поднявшись на одну из двух деревянных башен, что расположены при въезде, под женщиной провалились крепления, и она упала с четырехметровой высоты.
Жертва «викингов»
ФАН удалось связаться с пострадавшей: инцидент, после которого она получила перелом позвоночника, произошел еще 5 мая на одной из деревянных башен, расположенных недалеко от автостоянки у въезда в парк.
«Мы приехали, заплатили за стоянку, поднялись на эту башню. И вот при спуске дети спустились, а я вот — не успела», — рассказала женщина в разговоре с с корреспондентом.
На территории, говорит она, не оказалось квалифицированного медработника и даже оборудованного медпункта, поэтому помощь ей оказали только тогда, когда прибыла машина скорой помощи. Позже в 6-й горбольнице Симферополя ей провели операцию.
«Поставили пластину, винты. Теперь все зависит от «дядьки наверху», как я говорю. Владелец приходил, клубничку приносил. Но он говорит, что это (башни и ладья. — Прим. ФАН) не его. Притом если открываешь их сайт, то визитной карточкой являются эти две башни и рядом ладья», — добавила женщина.
С места событий
Корреспондент ФАН побывал на территории заведения и ознакомился с ситуацией на месте, где выяснил, что рекламная конструкция, представляющая собой две башни с импровизированными воротами и бутафорским драккаром, находится на значительном удалении от основных объектов парка «Викинг». В самом парке уверяют, что эти конструкции, вроде как, к территории парка не относятся. Но при этом при входе с тематическими конструкциями висит вывеска «Викинг».
Обе лестницы, ведущие на верхнюю площадку башен, заколочены досками, а поверх них красуется объявление, согласно которому все это является декорациями и какое-либо использование их в личных целях запрещено.
Сами сотрудники парка также не скрывают информацию об инциденте, но все как один говорят, что либо не дежурили в тот день, либо тогда еще не работали. В пресс-службе ГУ МВД по Крыму нам тоже подтвердили факт падения женщины с башни (ответ имеется в распоряжении редакции). В правоохранительных органах сообщили, что женщина по факту произошедшего претензий не имеет.
Однако в связи с этим случаем нас заинтересовало другое: на территории парка нет ни врача, ни медпункта. Дело в том, что уже на подходе к кинопарку периодически в глаза бросаются характерные признаки обветшалости декораций — прогнившие лавочки и ржавые гвозди в перилах деревянного моста, ведущего к главным воротам парка. На деревянных стенах импровизированной крепости также отчетливо видны характерные следы солнца, ветра и дождя. Кто-то из посетителей может пораниться или получить травму.
Здесь регулярно проходят театрализованные представления, в ходе которых зрителям демонстрируют элементы боя на мечах, метания копья, стрельбы из лука, верховой езды и других атрибутов средневекового военного дела. Также вниманию гостей представлены различные огненные представления, штурм ворот с факелами и другие постановки.
Как это делают другие?
ФАН обратился за комментарием к одному из наиболее долго действующих организаторов исторических фестивалей Павлу Шепаревичу. Вот уже 20 лет он проводит фестивали и спортивные соревнования на территории генуэзской крепости в городе Судак.
«Я занимаюсь организацией фестивалей исторической реконструкции с 2001 года. За это время чего у нас только не было. Там же по несколько месяцев люди в крепости — и молния людей била, и тепловые удары, и пена шла, да все что угодно в любое время дня и ночи. Дети везде бегают, упадут, поранятся — конечно, у меня всегда круглосуточно врач на территории. Для нас это важно. Я не берусь судить, как правильно, но поймите, я не могу делать плохо — если я сделаю плохо, мои ребята ко мне на следующий год не приедут», — рассказывает специалист.
Шепаревич подчеркнул, что если на организованном им мероприятии пострадают люди и им не будет своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, то к нему возникнут вопросы как к организатору, в том числе у правоохранительных органов. Поэтому проще иметь врача на территории, чтобы в случае необходимости человеку можно было оказать первую медицинскую помощь, и он потом спокойно доехал до больницы.
Слово фехтовальщикам
О безопасности актеров и каскадеров, развлекающих публику, ФАН пообщался с основателем школы фехтования SWORD Галиной Кохвакко. Собеседница издания пояснила, что руководитель официально зарегистрированной секции довольно часто проводит соревнования и фестивали. И каждое такое мероприятие подразумевает определенные правила его проведения, которые регламентируются либо федеральным законодательством, либо на уровне субъекта Российской Федерации.
«У нас обязательно на турнире работал фельдшер, с определенным образом укомплектованной аптечкой. Кроме того, каждый раз я относила заявление в полицию о том, что у нас проводятся мероприятия, и в БСМП — это больница скорой медицинской помощи.
Что же касается уровня безопасности самих бойцов, то все зависит от уровня подготовки. Если уровень подготовки высокий, то все поединки давным-давно отточены. Риск минимальный. Но всякие случаи бывают, даже профессиональные спортсмены на турнирах порой получают очень серьезные травмы. У меня бойцу чуть глаз не выкололи, несмотря на то, что у нас правилами колющие удары запрещены. Хотя это бойцы высокого класса, международного уровня», — пояснила Кохвакко.
ФАН также обратился руководству кинопарка «Викинг» за комментариями и пояснением по поводу наличия врачей и информацией, кому принадлежит данная конструкция, однако там потребовали оформить официальный журналистский запрос, ответ на который мы все еще ожидаем. Как только он будет получен, мы расскажем об этом в следующей публикации.