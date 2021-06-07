Жертва «викингов»: женщина сломала спину в кинопарке в Крыму — ФАН узнал подробности

В начале мая семья с двумя детьми приехала из Севастополя в кинопарк «Викинг», расположенный неподалеку от Красных пещер. Поднявшись на одну из двух деревянных башен, что расположены при въезде, под женщиной провалились крепления, и она упала с четырехметровой высоты.

Жертва «викингов»

ФАН удалось связаться с пострадавшей: инцидент, после которого она получила перелом позвоночника, произошел еще 5 мая на одной из деревянных башен, расположенных недалеко от автостоянки у въезда в парк.

«Мы приехали, заплатили за стоянку, поднялись на эту башню. И вот при спуске дети спустились, а я вот — не успела», — рассказала женщина в разговоре с с корреспондентом.

На территории, говорит она, не оказалось квалифицированного медработника и даже оборудованного медпункта, поэтому помощь ей оказали только тогда, когда прибыла машина скорой помощи. Позже в 6-й горбольнице Симферополя ей провели операцию.

«Поставили пластину, винты. Теперь все зависит от «дядьки наверху», как я говорю. Владелец приходил, клубничку приносил. Но он говорит, что это (башни и ладья. — Прим. ФАН) не его. Притом если открываешь их сайт, то визитной карточкой являются эти две башни и рядом ладья», — добавила женщина.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

С места событий

Корреспондент ФАН побывал на территории заведения и ознакомился с ситуацией на месте, где выяснил, что рекламная конструкция, представляющая собой две башни с импровизированными воротами и бутафорским драккаром, находится на значительном удалении от основных объектов парка «Викинг». В самом парке уверяют, что эти конструкции, вроде как, к территории парка не относятся. Но при этом при входе с тематическими конструкциями висит вывеска «Викинг».

Обе лестницы, ведущие на верхнюю площадку башен, заколочены досками, а поверх них красуется объявление, согласно которому все это является декорациями и какое-либо использование их в личных целях запрещено.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

При беглом опросе торговцы сувенирами в окрестных лавочках подтвердили, что месяц назад с башни упала женщина и ее забрала скорая. После этого проход наверх и закрыли.

Сами сотрудники парка также не скрывают информацию об инциденте, но все как один говорят, что либо не дежурили в тот день, либо тогда еще не работали. В пресс-службе ГУ МВД по Крыму нам тоже подтвердили факт падения женщины с башни (ответ имеется в распоряжении редакции). В правоохранительных органах сообщили, что женщина по факту произошедшего претензий не имеет.

Однако в связи с этим случаем нас заинтересовало другое: на территории парка нет ни врача, ни медпункта. Дело в том, что уже на подходе к кинопарку периодически в глаза бросаются характерные признаки обветшалости декораций — прогнившие лавочки и ржавые гвозди в перилах деревянного моста, ведущего к главным воротам парка. На деревянных стенах импровизированной крепости также отчетливо видны характерные следы солнца, ветра и дождя. Кто-то из посетителей может пораниться или получить травму.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

На территории парка преобладают грубые деревянные конструкции, призванные создать атмосферу раннего средневековья. Они выглядят довольно внушительно и надежно. Большинство из них носит следы недавнего ремонта — как капитального, так и косметического. Но местами встречаются и характерно рассохшиеся бревна.

Здесь регулярно проходят театрализованные представления, в ходе которых зрителям демонстрируют элементы боя на мечах, метания копья, стрельбы из лука, верховой езды и других атрибутов средневекового военного дела. Также вниманию гостей представлены различные огненные представления, штурм ворот с факелами и другие постановки.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Как это делают другие?

Однако, как удалось выяснить нашему корреспонденту, на территории отсутствует оборудованный медицинский пункт и квалифицированный медработник, что полностью совпадает с заявлениями пострадавшей недавно женщины. Вместо этого, со слов сотрудников парка, на кассе все же есть медицинская аптечка, но для всего остального есть карета скорой помощи. При этом, отмечают работники парка, актеры частенько получают травмы, так как все постановки выполняются с металлическим реквизитом — мечами и копьями.

ФАН обратился за комментарием к одному из наиболее долго действующих организаторов исторических фестивалей Павлу Шепаревичу. Вот уже 20 лет он проводит фестивали и спортивные соревнования на территории генуэзской крепости в городе Судак.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«Я занимаюсь организацией фестивалей исторической реконструкции с 2001 года. За это время чего у нас только не было. Там же по несколько месяцев люди в крепости — и молния людей била, и тепловые удары, и пена шла, да все что угодно в любое время дня и ночи. Дети везде бегают, упадут, поранятся — конечно, у меня всегда круглосуточно врач на территории. Для нас это важно. Я не берусь судить, как правильно, но поймите, я не могу делать плохо — если я сделаю плохо, мои ребята ко мне на следующий год не приедут», — рассказывает специалист.

По его мнению, на подобных мероприятиях, где присутствует большое количество посетителей, присутствие медицинских работников должно быть обеспечено в обязательном порядке.

Шепаревич подчеркнул, что если на организованном им мероприятии пострадают люди и им не будет своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, то к нему возникнут вопросы как к организатору, в том числе у правоохранительных органов. Поэтому проще иметь врача на территории, чтобы в случае необходимости человеку можно было оказать первую медицинскую помощь, и он потом спокойно доехал до больницы.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Слово фехтовальщикам

О безопасности актеров и каскадеров, развлекающих публику, ФАН пообщался с основателем школы фехтования SWORD Галиной Кохвакко. Собеседница издания пояснила, что руководитель официально зарегистрированной секции довольно часто проводит соревнования и фестивали. И каждое такое мероприятие подразумевает определенные правила его проведения, которые регламентируются либо федеральным законодательством, либо на уровне субъекта Российской Федерации.

«У нас обязательно на турнире работал фельдшер, с определенным образом укомплектованной аптечкой. Кроме того, каждый раз я относила заявление в полицию о том, что у нас проводятся мероприятия, и в БСМП — это больница скорой медицинской помощи. Что же касается уровня безопасности самих бойцов, то все зависит от уровня подготовки. Если уровень подготовки высокий, то все поединки давным-давно отточены. Риск минимальный. Но всякие случаи бывают, даже профессиональные спортсмены на турнирах порой получают очень серьезные травмы. У меня бойцу чуть глаз не выкололи, несмотря на то, что у нас правилами колющие удары запрещены. Хотя это бойцы высокого класса, международного уровня», — пояснила Кохвакко.

ФАН также обратился руководству кинопарка «Викинг» за комментариями и пояснением по поводу наличия врачей и информацией, кому принадлежит данная конструкция, однако там потребовали оформить официальный журналистский запрос, ответ на который мы все еще ожидаем. Как только он будет получен, мы расскажем об этом в следующей публикации.