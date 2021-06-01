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01 июня 12:57
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новостей
12:56
Политика
Россия и Белоруссия договорились проработать совместную реакцию за санкции Запада
12:55
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:55
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:55
Политика
Песков рассказал о работе Путина над выступлением на ПМЭФ
12:55
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
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На территории горевшего в Ялте военного санатория снова зафиксировано задымление

  /   Обновлено: 01 июня 2021 12:21
Происшествия
На территории горевшего в Ялте военного санатория снова зафиксировано задымление
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 1 июня. В Ялте днем дым окутал территорию военного санатория Краснознаменного Черноморского флота «Ялта» и соседние улицы. Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, скорее всего, загорелся строительный мусор во дворе санатория. Очевидцы говорят, что почувствовали запах гари и дыма примерно в 11:40 по местному времени.

Близко к месту ЧП подойти не удается, так как территория огорожена заборами и мелкой сеткой, однако корреспонденту ФАН удалось сделать несколько снимков.

На территории горевшего в Ялте военного санатория снова задымление
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Отметим, в начале октября в военном санатории разгорелся мощный пожар, полностью уничтоживший последний этаж крупнейшего корпуса в этом санатории. Тогда всех отдыхающих, которых было порядка 300 человек, эвакуировали и расселили по другим объектам.

На территории горевшего в Ялте военного санатория снова задымление
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Позже в корпусе начались ремонтные работы: строители полностью восстанавливают этаж, а также проводку и другие коммуникации. Ранее заявлялось, что работы будут завершены к первому дню лета, теперь же сроки переносятся на осень.

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пожар ялта военный санаторий
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