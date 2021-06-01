На территории горевшего в Ялте военного санатория снова зафиксировано задымление

Ялта, 1 июня. В Ялте днем дым окутал территорию военного санатория Краснознаменного Черноморского флота «Ялта» и соседние улицы. Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, скорее всего, загорелся строительный мусор во дворе санатория. Очевидцы говорят, что почувствовали запах гари и дыма примерно в 11:40 по местному времени.

Близко к месту ЧП подойти не удается, так как территория огорожена заборами и мелкой сеткой, однако корреспонденту ФАН удалось сделать несколько снимков.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Отметим, в начале октября в военном санатории разгорелся мощный пожар, полностью уничтоживший последний этаж крупнейшего корпуса в этом санатории. Тогда всех отдыхающих, которых было порядка 300 человек, эвакуировали и расселили по другим объектам.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Позже в корпусе начались ремонтные работы: строители полностью восстанавливают этаж, а также проводку и другие коммуникации. Ранее заявлялось, что работы будут завершены к первому дню лета, теперь же сроки переносятся на осень.