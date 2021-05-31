Эмоции через край: туристы оценили природу Крыма и колорит «зазывал» на Ай-Петри

Популярный крымский трэвел-блогер Алена Бардовская в своем YouTube-канале показала реакцию друзей, впервые посетивших Крым и Ай-Петри. Туристы рассказали, что понравилось, а что вызвало недоумение, и сравнили полуостров с Сочи… И не в пользу краснодарского курорта.

Алена сопроводила друзей на Ай-Петри, где они смогли увидеть Ялту с высоты птичьего полета, прогуляться по подвесному мосту — одной из главных достопримечательностей Южного берега, а также оценить крымский сервис. На плато играет классическая музыка, можно приобрести сувениры, взять в прокат гироскутер или самокат, отправиться в джип-тур, прокатиться на лошадях или спуститься на побережье по канатной дороге.

«У меня эмоции через край! Очень-очень круто и красиво», — восхищается видами Евгения.

Еще один знакомый блогера также позитивно отзывается о Крыме и рекомендует его к посещению, говоря, что таких эмоций, впечатлений и воспоминаний больше не получить нигде. Поднимаясь к подвесным мостам, компания шутит, что для того, чтобы избавиться от навязчивого сервиса местных «зазывал», нужно приезжать в футболках с кричащими надписями, например: «На Ай-Петри я приехал на машине» или «Ненавижу лошадей и квадроциклы».

Блогер рассказывает, что с прошлого года цены не поменялись — прогулка по мосту все так же стоит 700 рублей с человека, а за фотографии можно расплатиться даже картой. Кроме того, Алена отмечает, что за последнее время на горе появилось несколько троллейных спусков, таким образом плато Ай-Петри превратилось в своего рода место экстремального отдыха.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Кухарева

«Для нас каждый гид — это уникальный человек с уникальной способностью, открытостью, искренностью, с пониманием. Очень классный, радушный прием. Сервис на высшем уровне! Если о чем-то рассказывают, то с переживаниями, с глубоким вовлечением», — делится впечатлениями Дмитрий.

«Мы впервые в Крыму, и мне кажется, что мы как только въехали в Крым — все, это сразу любовь. Это какая-то неописуемая красота, неописуемая природа, здесь такой воздух! Крым — это любовь», — рассказывает Евгения.

Гости также сравнили полуостров с популярным российским курортом Сочи, сказав, что Крым лучше. Сама Алена называет Ай-Петри одним из своих «мест силы», где можно морально отдохнуть и «зарядиться». Также она приглашает всех посетить и увидеть полуостров своими глазами, потому что уверена, что невозможно узнать его по одним только картинкам в интернете — Крым нужно прожить и прочувствовать.

«Я очень рада, что все, кто со мной ездит по Крыму, все друзья, кто приезжает, они влюбляются в Крым. Я не знаю, как можно приехать в Крым и неудачно попасть, чтобы не полюбить это место», — отмечает Бардовская.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о впечатлениях немецкой делегации от полуострова. Гости из Германии поделились своими эмоциями и тем, что о Крыме знают и рассказывают у них на родине.