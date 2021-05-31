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31 мая 21:45
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новостей
21:40
Общество
Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
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Эмоции через край: туристы оценили природу Крыма и колорит «зазывал» на Ай-Петри

Общество
Эмоции через край: туристы оценили природу Крыма и колорит «зазывал» на Ай-Петри
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Кухарева

Популярный крымский трэвел-блогер Алена Бардовская в своем YouTube-канале показала реакцию друзей, впервые посетивших Крым и Ай-Петри. Туристы рассказали, что понравилось, а что вызвало недоумение, и сравнили полуостров с Сочи… И не в пользу краснодарского курорта.

Алена сопроводила друзей на Ай-Петри, где они смогли увидеть Ялту с высоты птичьего полета, прогуляться по подвесному мосту — одной из главных достопримечательностей Южного берега, а также оценить крымский сервис. На плато играет классическая музыка, можно приобрести сувениры, взять в прокат гироскутер или самокат, отправиться в джип-тур, прокатиться на лошадях или спуститься на побережье по канатной дороге.

«У меня эмоции через край! Очень-очень круто и красиво», — восхищается видами Евгения.

Еще один знакомый блогера также позитивно отзывается о Крыме и рекомендует его к посещению, говоря, что таких эмоций, впечатлений и воспоминаний больше не получить нигде. Поднимаясь к подвесным мостам, компания шутит, что для того, чтобы избавиться от навязчивого сервиса местных «зазывал», нужно приезжать в футболках с кричащими надписями, например: «На Ай-Петри я приехал на машине» или «Ненавижу лошадей и квадроциклы».

Блогер рассказывает, что с прошлого года цены не поменялись — прогулка по мосту все так же стоит 700 рублей с человека, а за фотографии можно расплатиться даже картой. Кроме того, Алена отмечает, что за последнее время на горе появилось несколько троллейных спусков, таким образом плато Ай-Петри превратилось в своего рода место экстремального отдыха.

Прогулка по Ай-Петри: туристам из России Крым понравился больше Сочи
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Кухарева

«Для нас каждый гид — это уникальный человек с уникальной способностью, открытостью, искренностью, с пониманием. Очень классный, радушный прием. Сервис на высшем уровне! Если о чем-то рассказывают, то с переживаниями, с глубоким вовлечением», — делится впечатлениями Дмитрий.

«Мы впервые в Крыму, и мне кажется, что мы как только въехали в Крым — все, это сразу любовь. Это какая-то неописуемая красота, неописуемая природа, здесь такой воздух! Крым — это любовь», — рассказывает Евгения.

Гости также сравнили полуостров с популярным российским курортом Сочи, сказав, что Крым лучше. Сама Алена называет Ай-Петри одним из своих «мест силы», где можно морально отдохнуть и «зарядиться». Также она приглашает всех посетить и увидеть полуостров своими глазами, потому что уверена, что невозможно узнать его по одним только картинкам в интернете — Крым нужно прожить и прочувствовать.

«Я очень рада, что все, кто со мной ездит по Крыму, все друзья, кто приезжает, они влюбляются в Крым. Я не знаю, как можно приехать в Крым и неудачно попасть, чтобы не полюбить это место», — отмечает Бардовская.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о впечатлениях немецкой делегации от полуострова. Гости из Германии поделились своими эмоциями и тем, что о Крыме знают и рассказывают у них на родине.

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крым туризм туризм в крыму
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