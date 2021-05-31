Странное ДТП с «перевертышем» произошло в Севастополе

Севастополь, 31 мая. На Крым обрушилась непогода: сильные дожди и туман, ветер и град, из-за чего на дорогах уже традиционно начали образовываться пробки и происходить ДТП. Так, например, на одном участке дороги (подъем на улицу Суворова) в Севастополе только за один день произошло три аварии, в последнем ДТП автомобиль перевернулся на крышу.

На месте уже работает полиция, выясняются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, погибших нет. Жители города-героя в Сети удивляются, как такое вообще может произойти, поскольку там хорошая дорога и одностороннее движение, и называют аварию весьма странной.

Люди предполагают, что частой причиной аварий на данном участке становятся дождь и нежелание водителей притормаживать на поворотах — вместо этого те, наоборот, часто газуют, что и приводит к подобным странным ДТП.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что появилось видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае.