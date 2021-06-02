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07:04
Общество
Облачная погода и 20 градусов тепла ожидают москвичей 2 июня
07:03
Общество
Вопрос НЛО «объединил» противоборствующих республиканцев и демократов в США
07:00
Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
06:54
Наука
Российские ученые придумали метод экологичной переработки старых автопокрышек
06:53
Политика
Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для США
06:46
Спорт
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша в матче против «Тампы»
06:36
Происшествия
Блогер погиб в прямом эфире перед 50-тысячной аудиторией
06:26
Политика
Американцам объяснили, почему стоит опасаться заявлений Путина о российском оружии 
06:25
Общество
Певец Витас назвал имя своей новорожденной дочери
06:05
Общество
Минздрав оценил опасность общественных мест в период распространения COVID-19
06:03
Экономика
Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре до 2035 года
06:00
Общество
Детский психолог объяснила, от чего необходимо защищать подрастающее поколение
05:57
Политика
Чемезов сравнил с военными действиями возможное ужесточение санкций против РФ
05:50
Политика
Последствия сближения Белоруссии и России испугали Климкина
05:50
Происшествия
Сахалинец перехитрил пытавшегося содрать с него скальп медведя
05:35
Общество
Власти штата Оклахома назвали участок автострады в честь Дональда Трампа
05:28
Общество
Совфед готовит новые штрафы для российских автовладельцев
05:17
Шоу-бизнес
От замка к руинам: наследники разорили квартиру актера Дмитрия Марьянова
05:11
Общество
Компанию Tesla обвинили в неспособности контролировать Илона Маска
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Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму

Общество
Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Курортная Алушта преобразилась к своему дню рождения, но главным атрибутом в этот день стали дождевики. Корреспондент ФАН прогулялся по центральной набережной и расспросил туристов об их впечатлениях и планах на отдых.

«Я приехала в Алушту на встречу выпускников, 30 лет назад мы закончили школу. Крым совсем не изменился, все так же красиво! На набережной установили большой экран, будем смотреть онлайн-концерт, фейерверк. Главное, чтобы погода не подвела!» — говорит Ирина, приехавшая с дочерью из Владивостока.

Первый день на отдыхе подруги из Славянска-на-Кубани: говорят, остановились в Гурзуфе, а в Алушту приехали на автобусе. Очень восхищаются природой полуострова, однако сетуют на неубранность и мусор в некоторых местах. Добавляют, что в Краснодарском крае «даже спички на тротуаре не увидишь».

Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Ежась под зонтиками, спешат навстречу женщины в белых футболках.

«Мы из Москвы, думали у вас погреться, а попали в самую непогоду! Но ничего, в столице сейчас девять градусов, можно сказать, нам повезло», — смеются они.

В этом году Алушта отмечала свой день рождения как свадьбу — три дня. В эти дни состоялся городской пленер, в котором участвовали юные художники из местной школы искусств, также провели автоквест, праздник спорта и концерт. В понедельник, 31 мая, в городе торжественно открыли Доску почета и провели презентацию Летописи-2020.

«Летопись — это вся жизнь города за прошедший год. Ведем мы ее уже с 2005 года. Обновляем ежегодно, красиво переплетаем и отдаем в краеведческий музей», — пояснили в пресс-службе администрации Алушты.

Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

По данным синоптиков, отдыхающих ждет в Крыму дождливая неделя с градом и шквальным ветром, но люди не унывают — они мечтали об отдыхе целый год. 

«Я приехала две недели назад и уже успела загореть, поэтому мне нынешние тучи как раз кстати, — говорит Татьяна из Смоленской области. — Воздух теплый, море тоже немного прогрелось. Я не собираюсь пропускать ни дня — буду плавать в любую погоду!»

Алушта отметила свой 119-й день рождения. Столько лет прошло со дня, когда ей был присвоен статус города. Именно здесь произошла встреча русского императора Николая II со своей будущей супругой Александрой. Им установили памятник в октябре 2020 года в парке города.

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Все новости / Общество / Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму
туризм день города алушта
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