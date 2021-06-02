Приехавшие в Алушту туристы рассказали об отдыхе в Крыму

Курортная Алушта преобразилась к своему дню рождения, но главным атрибутом в этот день стали дождевики. Корреспондент ФАН прогулялся по центральной набережной и расспросил туристов об их впечатлениях и планах на отдых.

«Я приехала в Алушту на встречу выпускников, 30 лет назад мы закончили школу. Крым совсем не изменился, все так же красиво! На набережной установили большой экран, будем смотреть онлайн-концерт, фейерверк. Главное, чтобы погода не подвела!» — говорит Ирина, приехавшая с дочерью из Владивостока.

Первый день на отдыхе подруги из Славянска-на-Кубани: говорят, остановились в Гурзуфе, а в Алушту приехали на автобусе. Очень восхищаются природой полуострова, однако сетуют на неубранность и мусор в некоторых местах. Добавляют, что в Краснодарском крае «даже спички на тротуаре не увидишь».

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Ежась под зонтиками, спешат навстречу женщины в белых футболках.

«Мы из Москвы, думали у вас погреться, а попали в самую непогоду! Но ничего, в столице сейчас девять градусов, можно сказать, нам повезло», — смеются они.

В этом году Алушта отмечала свой день рождения как свадьбу — три дня. В эти дни состоялся городской пленер, в котором участвовали юные художники из местной школы искусств, также провели автоквест, праздник спорта и концерт. В понедельник, 31 мая, в городе торжественно открыли Доску почета и провели презентацию Летописи-2020.

«Летопись — это вся жизнь города за прошедший год. Ведем мы ее уже с 2005 года. Обновляем ежегодно, красиво переплетаем и отдаем в краеведческий музей», — пояснили в пресс-службе администрации Алушты.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

По данным синоптиков, отдыхающих ждет в Крыму дождливая неделя с градом и шквальным ветром, но люди не унывают — они мечтали об отдыхе целый год.

«Я приехала две недели назад и уже успела загореть, поэтому мне нынешние тучи как раз кстати, — говорит Татьяна из Смоленской области. — Воздух теплый, море тоже немного прогрелось. Я не собираюсь пропускать ни дня — буду плавать в любую погоду!»

Алушта отметила свой 119-й день рождения. Столько лет прошло со дня, когда ей был присвоен статус города. Именно здесь произошла встреча русского императора Николая II со своей будущей супругой Александрой. Им установили памятник в октябре 2020 года в парке города.