Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города

В Севастополе более 40 тысяч избирателей приняли участие в праймериз «Единой России», причем 15 тысяч человек голосовали, не выходя из дома, в Сети. Секретарь партийной организации в Севастополе, губернатор Михаил Развожаев неоднократно акцентировал внимание на том, что партия поддержит на выборах 19 сентября тех людей, которых на предварительном голосовании поддержат севастопольцы.

В эти дни в городе удалось вовлечь избирателей в процесс голосования, а потому Севастополь показал один из лучших результатов в РФ.

«Активность севастопольцев обусловлена несколькими факторами, среди которых одним из важнейших является личная вовлеченность Михаила Развожаева в процесс. Он на протяжении всей процедуры голосования как секретарь севастопольской организации партии неоднократно обращался к жителям города с призывами участвовать в праймериз в качестве кандидатов или избирателей. Надо отметить, что предварительное голосование в Севастополе проходило по самому открытому сценарию, треть зарегистрированных кандидатов были беспартийными. Показательно, «Единой России» удалось обеспечить высокую конкурентность своего партийного голосования, особенно на муниципальном уровне, а всего было зарегистрировано более 260 кандидатов», — рассказывает ФАН политолог Сергей Юхин.

На предварительном голосовании определялись кандидаты на выборы в восемь муниципальных округов, один мандат на довыборы в Заксобрание региона и в депутаты Государственной думы по мажоритарной системе и списку.

«Процедура голосования прошла без особых эксцессов, а победу одержали явные фавориты: Татьяна Лобач, которая будет баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу, и Дмитрий Белик, ныне действующий депутат ГД. Прекрасный результат также показала председатель исполкома ОНФ Лариса Мельник, что, безусловно, дает ей серьезный задел для развития политической карьеры. Итог предварительного партголосования — «Единая Россия» дает старт избирательной кампании, демонстрирует полную открытость, готовность к обновлению рядов, а также подтверждает серьезный мобилизационный и идеологический ресурсы», — подводит итоги предварительного голосования собеседник издания Сергей Юхин.

Официальные данные по праймериз в Севастополе распределились следующим образом: по одномандатному округу в Госдуму лидер ― Татьяна Лобач (29 384 голоса), по партийному списку кандидатов в Госдуму ― Дмитрий Белик (28 983 голоса), по одномандатному округу в Заксобрание ― Вячеслав Аксенов с 4255 голосами.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах федерального, регионального и муниципального уровней, будут утверждаться на всероссийском съезде партии, который пройдет 19 июня в Москве. Отметим, ранее Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму.