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новостей
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Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
23:55
Происшествия
Автоледи за рулем «Лады» сбила двух пешеходов на зебре в Казани
23:47
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:42
Общество
Более половины россиян назвали физическое наказание детей допустимым
23:39
Политика
Задержанный в Пулково Пивоваров передал два письма через адвоката
23:34
Технологии
Украина запустит спутник «Сич» с площадки SpaceX
23:27
Происшествия
Служебная полицейская машина загорелась в Петербурге
23:25
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:19
Происшествия
Инициатором розыска Пивоварова был Краснодарский СК
23:17
Политика
Россия возобновила авиаперелеты еще через три международных аэропорта
23:15
Политика
«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
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Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
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Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города

Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

В Севастополе более 40 тысяч избирателей приняли участие в праймериз «Единой России», причем 15 тысяч человек голосовали, не выходя из дома, в Сети. Секретарь партийной организации в Севастополе, губернатор Михаил Развожаев неоднократно акцентировал внимание на том, что партия поддержит на выборах 19 сентября тех людей, которых на предварительном голосовании поддержат севастопольцы.

В эти дни в городе удалось вовлечь избирателей в процесс голосования, а потому Севастополь показал один из лучших результатов в РФ.

«Активность севастопольцев обусловлена несколькими факторами, среди которых одним из важнейших является личная вовлеченность Михаила Развожаева в процесс. Он на протяжении всей процедуры голосования как секретарь севастопольской организации партии неоднократно обращался к жителям города с призывами участвовать в праймериз в качестве кандидатов или избирателей. Надо отметить, что предварительное голосование в Севастополе проходило по самому открытому сценарию, треть зарегистрированных кандидатов были беспартийными.

Показательно, «Единой России» удалось обеспечить высокую конкурентность своего партийного голосования, особенно на муниципальном уровне, а всего было зарегистрировано более 260 кандидатов», — рассказывает ФАН политолог Сергей Юхин.

На предварительном голосовании определялись кандидаты на выборы в восемь муниципальных округов, один мандат на довыборы в Заксобрание региона и в депутаты Государственной думы по мажоритарной системе и списку.

«Процедура голосования прошла без особых эксцессов, а победу одержали явные фавориты: Татьяна Лобач, которая будет баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу, и Дмитрий Белик, ныне действующий депутат ГД. Прекрасный результат также показала председатель исполкома ОНФ Лариса Мельник, что, безусловно, дает ей серьезный задел для развития политической карьеры.

Итог предварительного партголосования — «Единая Россия» дает старт избирательной кампании, демонстрирует полную открытость, готовность к обновлению рядов, а также подтверждает серьезный мобилизационный и идеологический ресурсы», — подводит итоги предварительного голосования собеседник издания Сергей Юхин.

Официальные данные по праймериз в Севастополе распределились следующим образом: по одномандатному округу в Госдуму лидер ― Татьяна Лобач (29 384 голоса), по партийному списку кандидатов в Госдуму ― Дмитрий Белик (28 983 голоса), по одномандатному округу в Заксобрание ― Вячеслав Аксенов с 4255 голосами.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах федерального, регионального и муниципального уровней, будут утверждаться на всероссийском съезде партии, который пройдет 19 июня в Москве. Отметим, ранее Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму.

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единая россия севастополь праймериз
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