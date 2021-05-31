Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:12
Общество
Политолог Романов поддержал решение Пургина «покинуть» антироссийский «Синдикат-100»
20:09
Общество
Выдавать разрешения на добычу лося и медведя начнут с 1 июня в Кировской области
20:09
Происшествия
Суд арестовал 17-летнего жителя Черняховска, избившего школьника
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
Все новости
31 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:12
Общество
Политолог Романов поддержал решение Пургина «покинуть» антироссийский «Синдикат-100»
20:09
Общество
Выдавать разрешения на добычу лося и медведя начнут с 1 июня в Кировской области
20:09
Происшествия
Суд арестовал 17-летнего жителя Черняховска, избившего школьника
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
Все новости

Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»

  /   Обновлено: 31 мая 2021 19:59
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
Prt Scr youtube.com  /  СЕМЬЯ НА ЧЕМОДАНАХ

Популярный крымский YouTube-блогер Евгений Щепинский рассказал правду об одном из самых популярных курортных поселков полуострова — Оленевке. Жилье, цены, пляж, инфраструктура и дороги. Стоит ли ехать?

В видео блогер показал, как в мае выглядит знаменитый пляж «Майями» с его широкой береговой линией, чистейшим песком и плавным входом в воду. Отдельное внимание уделено благоустройству территории: есть белые зонтики и навесы, создающие тень, в сезон будут работать кафе, душ и раздевалки в большом количестве.

«Оленевка знаменита своими прекрасными и уникальными песчаными дюнами. Они как раз защищают песок на пляже от ветра, который дует с берега. Если бы их не было, весь песок унесло бы в море, и пляж бы просто-напросто исчез», — рассказывает Евгений.

Здесь также находится кемпинги, футбольное поле и волейбольная площадка, кафе, медпункт, душ и прочие удобства. Вход в воду тут достаточно скалистый, поэтому пляж оборудован пандусом для людей с ограниченными возможностями. Также на территории ведется видеонаблюдение.

«Очаровательные морские пейзажи с лазурными перекатами волн и шикарные пляжи! Действительно, это крымские Мальдивы, какое чарующее зрелище, потрясающее место для отдыха», — пишет под видео Наталья.

Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Далее Евгений со своей спутницей Ириной показал зрителям красоты Тарханкута, отметив, что не побывать здесь, будучи в Крыму, — кощунство. Из негативных аспектов отдыха в поселке Евгений озвучивает лишь отсутствие дорог и их затянувшееся обустройство. Тем не менее, несмотря на это, блогер советует посетить Оленевку.

«Места здесь действительно прекрасные, и это место — просто рай для отдыха активной молодежи, занятий дайвингом, серфингом и путешествий по прекрасному мысу Тарханкут», — резюмировал блогер.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Оленевке вскоре пройдет популярный фестиваль «Extreme Крым».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
крым туризм туризм в крыму
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 167855 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 87367 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 54331 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Экономика 41101 28 May 2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 40202 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Рейтинг@Mail.ru