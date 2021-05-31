Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»

Популярный крымский YouTube-блогер Евгений Щепинский рассказал правду об одном из самых популярных курортных поселков полуострова — Оленевке. Жилье, цены, пляж, инфраструктура и дороги. Стоит ли ехать?

В видео блогер показал, как в мае выглядит знаменитый пляж «Майями» с его широкой береговой линией, чистейшим песком и плавным входом в воду. Отдельное внимание уделено благоустройству территории: есть белые зонтики и навесы, создающие тень, в сезон будут работать кафе, душ и раздевалки в большом количестве.

«Оленевка знаменита своими прекрасными и уникальными песчаными дюнами. Они как раз защищают песок на пляже от ветра, который дует с берега. Если бы их не было, весь песок унесло бы в море, и пляж бы просто-напросто исчез», — рассказывает Евгений.

Здесь также находится кемпинги, футбольное поле и волейбольная площадка, кафе, медпункт, душ и прочие удобства. Вход в воду тут достаточно скалистый, поэтому пляж оборудован пандусом для людей с ограниченными возможностями. Также на территории ведется видеонаблюдение.

«Очаровательные морские пейзажи с лазурными перекатами волн и шикарные пляжи! Действительно, это крымские Мальдивы, какое чарующее зрелище, потрясающее место для отдыха», — пишет под видео Наталья.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Далее Евгений со своей спутницей Ириной показал зрителям красоты Тарханкута, отметив, что не побывать здесь, будучи в Крыму, — кощунство. Из негативных аспектов отдыха в поселке Евгений озвучивает лишь отсутствие дорог и их затянувшееся обустройство. Тем не менее, несмотря на это, блогер советует посетить Оленевку.

«Места здесь действительно прекрасные, и это место — просто рай для отдыха активной молодежи, занятий дайвингом, серфингом и путешествий по прекрасному мысу Тарханкут», — резюмировал блогер.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Оленевке вскоре пройдет популярный фестиваль «Extreme Крым».