Машины-«утопленники» могут наполнить крымский рынок после мощных ливней в Симферополе

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31 мая 15:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
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Машины-«утопленники» могут наполнить крымский рынок после мощных ливней в Симферополе

Общество
Машины-«утопленники» могут наполнить крымский рынок после мощных ливней в Симферополе
ТАСС  /  JIJI PRESS / EPA-EFE

После ливней, которые заливают улицы и парковки крымских городов уже несколько дней, на рынок вторичной продажи автомобилей стали поступать машины-«утопленники». Даже кратковременного плавания в дождевой волне из-за неисправных ливневок или ошибки проектирования дорог достаточно, чтобы авто вышло из строя. Корреспондент ФАН поговорил с автомастером Евгением Саушкиным и выяснил, на что стоит обратить внимание, чтобы не купить «утопленный» автомобиль.

Проблема затхлого запаха в салоне, в который попала вода, — не самая частая проблема, которая есть у «утопленников». Противный запах является крайностью, при которой владелец даже не пытается скрыть, что его машина отправлялась в плавание. Дела хуже в том случае, если хозяин пытается продать авто подороже и не говорит о водном приключении.

«Рынок вторичного автопрома в Крыму — это машины до 500–700 тысяч рублей. За авто дороже чаще всего отправляются на материк. Поэтому здесь владельцы авто стараются не упускать шанс продать «утопленников» дороже. Особенно те, кто считает себя на все руки мастером. Кто может ремонт машины сам провести или подешевле договориться», — рассказал ФАН Евгений Саушкин.

Машины-«утопленники» могут наполнить крымский рынок после мощных ливней в Симферополе
ТАСС  /  JIJI PRESS / EPA-EFE

Основная проблема машин после затопления — это коррозия и выход из строя электрики. Соединения проводов начинают окисляться и барахлить. А на кузове спустя какое-то время появляется ржавчина, и ее практически невозможно вывести. Поэтому неудивительно, что владельцы «утопленников», зная обо всех этих проблемах, стараются всеми силами избавиться от таких автомобилей. Поэтому автоспециалисты не рекомендуют покупать подержанные авто сразу после ливней-апокалипсисов в регионе.

«Важно посмотреть на фары. В них не должно быть конденсата или следов явной замены или ремонта. Это же касается и дверей, крыльев, капота. Нужно присмотреться к местам их крепления: если видно, что винты выкручивались, значит, была замена элемента или салона. Ну и запах, конечно. Не стоит верить, что машина застоялась в гараже или владелец — любитель сильного парфюма», — посоветовал специалист.

Интересно, что, судя о недавнему исследованию сайта Drom.ru, 93% крымчан приобретали автомобили за наличные средства и лишь 7% рассчитались банковской картой. Для участников сделки такой способ расчета позволяет уйти от оплаты налогов и не платить банковскую комиссию.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, что на Симферополь на минувших выходных обрушились сильнейшие ливни. Порывами ветра сносило деревья, а машины плавали в огромных лужах. Сегодня синоптики вновь прогнозируют непогоду на первые дни лета, предупреждая об очень сильном дожде и порывистом ветре.

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крым автомобили авторынок
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