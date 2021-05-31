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31 мая 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:09
Происшествия
Задержанная россиянка Сапега испытывает панические атаки
17:09
Общество
Исполнителем битбокса в образе священника из ТikТоk оказался актер-атеист
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
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Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму

Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
artek.org  /  МДЦ «Артек»

В международном детском центре «Артек» в Гурзуфе прошел финал конкурса «Детская Новая Волна ― 2021». В нем приняли участие 12 детей из семи стран. Победительницей стала юная певица из России Татьяна Меженцева.

Конкурс проводится уже 14 лет. С 2010-го его финал традиционно проходит в «Артеке». Но в этом году ряд изменений претерпел состав жюри, если говорить точнее — их стало два.

Первый состав ― Алсу, Юлия Савичева, Александр Буйнов и руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. Во втором ― популярные блогеры-миллионники Karina Kross (Карина Лазарьянц), Zolotova (Вероника Золотова), Dava (Давид Манукян) и Gary Grey (Герман Черных).

«Спасибо всем организаторам, очень талантливым конкурсантам и чудесному «Артеку» за эту атмосферу счастья и радости! Увидимся в следующие году», ― написала в своем Instagram Алсу.

Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021», прошедшего в Крыму
artek.org  / МДЦ «Артек»

«Дети, как всегда, невероятно талантливы. Оценки выставлять было крайне сложно. Поставить всем высокий балл невозможно: 9 и 10 можно использовать только дважды», ― делится со своими подписчиками Юлия Савичева.

Блогеры и звезды активно освещали мероприятие в Сети, записывали истории и делились впечатлениями. Директор «Артека» Константин Федоренко отметил, что такой ход с жюри позволяет использовать все соцсети — с их помощью показывать всему миру лучших детей, обладающих уникальными вокальными данными.

«Любая технология хороша, если она транслирует положительное, позитивное. В «Артеке» собираются лучшие дети страны и мира — как на сцене, так и на трибунах», ― подчеркнул он.

Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021», прошедшего в Крыму
artek.org  / МДЦ «Артек»

Напутствовал участников и приветствовал гостей глава Крыма Сергей Аксенов. Российский «Артек» ― это новое окно и кузница детских талантов, заявил он. Он убежден, что конкурс «Детская Новая волна» служит точкой роста и притяжения талантов в Крым.

Приветственные слова направил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что гостеприимная и теплая атмосфера конкурса подарит всем самые добрые эмоции и впечатления. Этот конкурс в «Артеке» позволит участникам подружиться со сверстниками и познакомиться с достопримечательностями Крыма, добавил глава государства.

Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021», прошедшего в Крыму
artek.org  / МДЦ «Артек»

В финале приняли участие Каринэ Меграбян (Армения), Софи Ярмилко (Грузия), Софи Гилл Сингх (Индия), Сюй Мохань (Китай), Дарья Марцынкевич (Белоруссия), Анна Юркевич (Белоруссия), Камилла Кузденбаева (Казахстан), Жан Маким (Казахстан), Татьяна Меженцева (Россия), Дуэт «У'Лей» ― София Каменева и Григорий Карапетян (Россия), Валерий Кузаков (Россия), Милана Пономаренко (Россия).

После двух дней финала жюри и зрители приняли решение о награждении.

«По итогам работы жюри обладателем первого места стала Татьяна Меженцева (Россия). Второе место заняла Софи Сингх (Индия), третье — Каринэ Меграбян (Армения). Приз зрительских симпатий получил Валерий Кузаков (Россия)», ― рассказали в пресс-службе конкурса.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму прошел международный литературный фестиваль «Чеховская осень». На сайте также был опубликован список пяти самых ожидаемых летних фестивалей на полуострове.

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крым фестиваль артек детская новая волна
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Все новости / Общество / Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
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