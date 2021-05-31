Центр культуры в Ялте «атаковали» художники-вандалы

Граффити — один из видов уличного искусства. Многие дома и даже целые улицы украшены различными рисунками. Однако, к сожалению, есть вандалы, которые своим творчеством портят общественные пространства, изрисовывая стены зданий, подъезды, подземные пешеходы и другое.

С этой проблемой наверняка сталкивался каждый город. Не обошла она стороной и Ялту — курортную столицу Крыма. Несмотря на то, что коммунальщики стараются бороться с граффити и основная часть улиц от них очищена, ситуацию в корни изменить не получается.

Яркий пример — фасад Ялтинского центра культуры, часть которого полностью изрисована, как и рядом находящаяся территория, передает корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Еще одна неприятность — там постоянно витает запах общественного туалета, хотя его там нет. Этот проход достаточно востребован, поэтому людям приходится терпеть зловония. Видимо, здесь коммунальщики убирают не так часто.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Жители Ялты давно знают об этой проблеме, особенно про центр культуры. Но решается она не тем способом, который дал бы настоящий эффект, считают они.

«Просто детям негде выразить свое творчество, поэтому они рисуют на всем, что им попало под руку. Сейчас же, как мне кажется, необходимо для них создать специальные классы по рисованию, где будут учить, как делать красивые граффити. Также нужны согласованные площадки или стены домов, где они могли бы делиться своим творчеством. У нас в Ялте есть примеры того, как можно этот вид искусства использовать на пользу городу, один из них находится прямо здесь. Однако большая часть рисунков, если их таковыми вообще можно назвать, наоборот, его только портят. Причем в некоторых случаях ничего не меняется годами — рисунки как были, так и есть. Нужно к этой проблеме подходить комплексно, а не просто ставить камеры и искать виновников уже после свершения акта вандализма», — высказала свое мнение в разговоре с ФАН местная жительница Ольга.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

ФАН попытался разобраться в сложившейся ситуации, направив соответствующий запрос в администрацию Ялты. В ответе указали на отсутствие нормативно-правового акта, определяющего «порядок составления, изменения и согласования паспорта фасада», а также типовой формы «Паспорт фасада». Тем не менее коммунальщики пытаются бороться с граффити.

На данный момент работают над созданием этого акта и единого городского облика с помощью согласования и контроля реализации проектной документации. После разработки нормативно-правового акта будет направлено обращение в адрес собственника (балансодержателя) для приведения фасада здания в надлежащий эстетический вид.

«В части, касающейся реконструкции прилегающей территории: данное благоустройство может быть реализовано в рамках запланированного мероприятия — «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Ялта на период до 2035 года или в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — сказано в тексте ответа.

Выяснилось, что это здание не состоит на обслуживании департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты. Видимо, остается только надеяться, что в скором времени одумается либо собственник здания, либо все улицы курортной столицы Крыма будут приведены в соответствующий порядок с новым актом. И не придется ждать до 2035 года.

Ранее сомелье рассказал ФАН, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино.