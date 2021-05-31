Сотрудников администрации Керчи эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Керчи эвакуировали сотрудников из нескольких городских учреждений. Как сообщили ФАН в пресс-службе администрации, сотрудников вывели на улицу утром, 31 мая, якобы из-за учебной тревоги.

При этом, как сообщил глава Керчи Сергей Бороздин, письма о минировании действительно пришли на электронную почту. В сообщении было всего две строчки о минировании, где указывалось два здания — администрация и МВД.

Кроме того, некоторые источники сообщают о возможном минировании управления труда и социальной политики города Керчи. В пресс-службе городской администрации данную информацию нам пока не подтвердили, однако, по их информации, вокруг здания сейчас находятся сотрудники полиции.

Ранее ФАН сообщал о причинах выхода из строя лифта, предположительно ставшего причиной смерти пожилого мужчины.