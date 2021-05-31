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31 мая 11:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
Эфир: Бутина рассказывает о необходимости защиты арестованных за рубежом граждан РФ
11:04
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
11:03
Украина
И это знак: эксперты назвали причины, почему украинцы не хотят в НАТО
11:03
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
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Сотрудников администрации Керчи эвакуировали из-за сообщения о минировании

Происшествия
Сотрудников администрации Керчи эвакуировали из-за сообщения о минировании
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Керчи эвакуировали сотрудников из нескольких городских учреждений. Как сообщили ФАН в пресс-службе администрации, сотрудников вывели на улицу утром, 31 мая, якобы из-за учебной тревоги.

При этом, как сообщил глава Керчи Сергей Бороздин, письма о минировании действительно пришли на электронную почту. В сообщении было всего две строчки о минировании, где указывалось два здания — администрация и МВД.

Кроме того, некоторые источники сообщают о возможном минировании управления труда и социальной политики города Керчи. В пресс-службе городской администрации данную информацию нам пока не подтвердили, однако, по их информации, вокруг здания сейчас находятся сотрудники полиции.

Ранее ФАН сообщал о причинах выхода из строя лифта, предположительно ставшего причиной смерти пожилого мужчины.

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теракт минирование керчь
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