Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро

Проект строительства канатной дороги в Крыму обсуждают уже несколько дней. Идею, которая поднималась в прошлом уже не раз, озвучил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета Крыма Леонид Бабашов в соцсетях.

Он рассказал, что планируется создание канатной дороги длиной 53 км, которая соединит Ялту и Симферополь и станет притягательным видом транспорта для туристов, так как будет проходить через горы и леса Южного берега Крыма.

«Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до трех километров (у обычной канатки максимум один километр), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков», — отметил Бабашов.

facebook.com / Леонид Бабашов

Но далеко не все верят в возможность реализации данного проекта. По мнению специалистов, построить такую дорогу можно за четыре года, однако сюда нужны большие средства. Судя по комментариям в Сети, люди тоже не особо верят в такой проект и опасаются, что глинисто-каменная почва в Крыму с оползнями, а также сильные ветры и ледяные дожди могут поставить проект под угрозу. Кроме того, дорога в 53 километра займет порядка 2,5 часа времени в пути, что даже дольше поездки на автобусе, а в кабинках не всегда могут быть предусмотрены туалеты, что скажется на удобстве для пассажиров. Кроме того, по скромным подсчетам, такой проект может обойтись приблизительно в 15 миллиардов рублей.

Канатные дороги и метро в Крыму

В прошлом году в Ялте уже заявлялось, что власти хотят организовать сеть канатных дорог. Планировалось, что они соединят Массандру и центр Ялты, а также Южнобережное шоссе и Воронцовский дворец в Алупке. При этом даже в генплане Алупки уже было заложено место для нижней станции возле Воронцовского дворца и верхней ― на Южнобережном шоссе. Но после корректировки генерального плана города от данной идеи пришлось отказаться.

Кроме того, в генплане Севастополя еще в 2005 году предлагалось строительство сети легкого метро типа РАДАН, которое состояло бы из трех линий и соединило бы Балаклавскую бухту с международным аэропортом Бельбек, проспект Победы с бухтами Казачьей и Соленой, а также проспект Героев Сталинграда и Инкерман.

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Затем, уже в 2018 году, севастопольский архитектор Адольф Шеффер предложил построить в городе подземное железнодорожное сообщения от Камышовой бухты до Мекензиевых гор, Балаклавы и Инкермана, которое бы помогло решить транспортную проблему для жителей Северной стороны Севастополя. Но, к сожалению, и этот проект тоже канул в небытие.

Что говорят специалисты

Возможность подобных транспортных решений в Крыму и Севастополе корреспондент ФАН попросил прокомментировать бывшего советника губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, члена правления Черноморской организации союза архитекторов Александра Измоденова.

«Идея скоростного сообщения всегда занимала умы людей, и Крым — не исключение, Севастополь, наверняка, тоже. Главное, чтобы это было удобно, безопасно, эстетично, выгодно и экономично. Надо начинать с архитекторов, да и вообще с профессионалов. Большая и довольно длинная цепочка: ландшафтники, дизайнеры, инженеры, транспортники, экономисты, то есть специалисты самого разного профиля», ― говорит Измоденов.

Он уточнил, что компания или группа компаний, которая возьмется за этот блок вопросов, должна понимать, что грамотность решения должна быть рассчитана на последующую модернизацию, поэтапный рост по годам, включая удобство взаимодействия видов транспорта, а также органичное их сочетание.

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«Нужно помнить, что человек в данном случае — не просто пассажир, а пассажир в разной ипостаси: турист, постоянно путешествующий или время от времени. Это — как метро: всегда едешь и любуешься… Для туристов это — веский довод, ты едешь в первый раз в Крым, и, может, поначалу времени и немного, а хочется все посмотреть, увидеть — вот тут-то и пригодится этот ресурс. А путешествовать медленно — это уже совсем другое. При этом скорость — это очень важный момент. Самоокупаемость идет от пассажиропотока. Само собой, безопасность и эстетика образа — эти компоненты абсолютно неотъемлемы, и ничто не может быть привнесено в жертву ландшафту Крыма», — поясняет архитектор.

При этом специалист отмечает, что проект Адольфа Шеффера был уникален и предполагал свою реализацию в три этапа.

«Первый включал в себя подводную часть, то есть километровый туннель через бухту — соединение двух берегов города. Кстати, таким образом решалась бы проблема вынесения административного центра из центральной части старого города и оживления той стороны в новом качестве. Второй этап предполагал проход в подземном варианте под центральной частью Севастополя, а потом «выныривание» после центра и проход в надземной фазе. Так сохранялся центр, где особенно важно сохранить, уберечь от сноса каждое здание, ведь центр уникален. А вообще развитие самой идеи нужно проводить под эгидой Союза архитекторов Севастополя, на мой взгляд, это очень важно», ― подытожил Александр Измоденов.

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Что думает руководство Крыма

Министр транспорта Крыма Евгений Исаков считает, что идея строительства канатки из Симферополя в Ялту достаточно сложно реализуемая, но интересная.

«Нужен большой объем инвестиций. Видел один из проектов, и там требуется порядка от 8 до 16 миллиардов рублей. Такой проект нужно просчитывать с разных точек зрения. Проект интересен для Крыма с туристического направления. Как транспорт — тут большая конкуренция», — подчеркнул Исаков.

В целом, по мнениям специалистов из смежных областей, реализация всех вышеперечисленных проектов в жизнь возможна лишь при нахождении достойных инвесторов, работе профессионалов и безусловной поддержке властей как на местном, так и на федеральном уровне.

Отметим, что раньше из Симферополя в Ялту курсировало вертолетное такси. ФАН узнал, сколько такое удовольствие стоит сегодня.