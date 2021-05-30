«ВелоПобеда-2021» прокатилась по Севастополю, собрав более тысячи участников

Шестой пробег любителей двухколесного транспорта «ВелоПобеда-2021» состоялся в Севастополе. В этом году по городским улицам прокатились более тысячи участников, при этом на фестиваль велосипедисты приехали из Астрахани, Санкт-Петербурга и Москвы.

Традиционно велозабег проходит с 2015 года, перерыв сделали лишь однажды. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который присутствовал на торжественном страте велоколонны.

«Уже в шестой раз проходит «ВелоПобеда» в Севастополе. К сожалению, из-за пандемии коронавируса велозабег не проводился в прошлом году. Сегодня для нас — большой праздник, и я рад, что велосипедный спорт в нашем городе развивается», — поздравил участников пробега губернатор города.

Кроме спортивного забега, участникам подготовили настоящий праздник. Гостей фестиваля развлекал музыкальный экипаж «Приморский парк». Для самых маленьких велосипедистов на главной площади города построили памп-трек, а малышей помладше развлекали аниматоры.

Традиционно колонна стартовала с площади Нахимова и проехала по центральным улицам города. Всего участники преодолели около десяти километров. Во время велопробега движение автомобилей было ограничено.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

«Мы приехали сюда всей семьей, для нас велосипеды — стиль жизни. Когда узнала, что беременна, первое, что купила для ребенка, — это специальную люльку для велосипеда. Мы уже несколько лет назад отказались от машины, используем ее только для междугородних переездов, но нам повезло: основные наши маршруты по городу сейчас оборудованы для переездов. Есть гладкий асфальт, кое-где — велодорожки, мы очень надеемся, что инфраструктура для велосипедистов будет в нашем городе развиваться», — рассказали ФАН участники «ВелоПобеды», семья Шулейниковых из Севастополя.

Многие из участников велопробега признавались, что участвуют в мероприятии в первую очередь потому, что хотят привлечь внимание к экологии и показать, что сегодня велосипед — удобно, доступно и здорово. То, что катание может помочь поправить здоровье, подтвердил еще один участник «ВелоПобеды», он рассказал ФАН, что несколько лет назад попал в ДТП и получил травму.

«Был серьезный перлом ноги и костей бедра, чтобы нормально ходить, мне требовалась реабилитация, и случайно выяснилось, что лучших успехов я достигаю, когда кручу педали на велотренажере. Тогда я и приобрел свой первый велосипед, до этого катался только в детстве и искренне не понимал тех, кто едет на велосипеде, а не за рулем. Теперь втянулся и все хорошо понимаю», — рассказал Игорь Анисимов.

Кстати, в Ялте сегодня состоялся марафон «Забег», который проводили так же еще в 85 городах России.

Напомним, ранее ФАН сообщал о том, что Севастополь станет пилотным регионом для развития электротранспорта в России, наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Калининградом и Казанью.