Туристы поделились советами, какой город лучше выбрать для отдыха в Крыму этим летом

В Крыму постепенно начинается полноценный курортный сезон. Власти республики уже сообщили, что за этот год полуостров намерен принять более восьми миллионов туристов, что станет новым рекордом по количеству отдыхающих в Крыму. Впрочем, судя по количеству туристов и забронированных номеров в отелях, а также учитывая тот факт, что Крым становится круглогодичным курортом, нет сомнений, что в этом году удастся добиться таких высоких результатов.

Самое популярное направление среди туристов — Южный берег Крыма, а если говорить о конкретных городах, то это Ялта, Севастополь, Коктебель, Судак, Алушта, Евпатория. Корреспондент ФАН поговорил с семейной парой из Москвы, которая впервые приехала отдыхать на полуостров, и выяснил, почему именно эти города, по их мнению, являются самыми востребованными в летний сезон.

«Уже завтра мы вылетаем обратно, у нас был двухнедельный отпуск. Я считаю, что мы его провели продуктивно, объездив почти весь Крым на арендованном авто. Думаю, если задаться целью, то в десять дней можно вполне уложиться. За это время можно спокойно посетить все основные достопримечательности полуострова. По сути, мы побывали во всех побережных городах Крыма, где-то мы останавливались на ночевку в отелях, иногда спали в палатке, было круто, всем советую. Природа здесь, конечно, прекрасная, как и море, жалко, еще немного прохладно, поэтому купался только я — для жены вода холодная. Если честно, когда мы сюда ехали, то не знали, чего ожидать, поскольку мы тут впервые. Впечатления остались самые лучшие, со многими местными ребятами познакомились», — рассказывает Дмитрий Павленко.

По его словам, каждый из городов, который они посетили, по-своему уникален, поскольку у них своя культура, атмосфера, достопримечательности, природа и пляжи. Тут каждый может выбрать то, что душе угодно.

«Самые красивые и комфортные города, я думаю, Ялта и Севастополь, потому что там хорошо развита инфраструктура, красивые набережные, больше ресторанов и кафе, ночная жизнь более веселая. Какой могу дать совет другим туристам? Главный совет — приезжайте в Крым, тут классно. Еще могу посоветовать искать жилье уже на месте, а не на сайтах, потому что там много мошенников, которые требуют предоплату, аргументируя это загруженностью. Мы чуть не попались, но вовремя одумались. В целом, нам все очень понравилось, обязательно сюда еще вернемся», — заявил собеседник издания.

pixabay.com / Дмитрий Бондарь

По этому поводу также высказалась его супруга Александра. Она считает, что отдохнуть хорошо в Крыму можно везде.

«Я обратила внимание, что в каждом прибрежном городке или поселке есть прогулочные катера, на которых можно выйти на рыбалку, почти везде можно заняться дайвингом, сходить в хороший ресторан. Для меня какой-то большой разницы не было. Конечно, некоторые города более ухожены, видно, что лучше инфраструктура, дороги, но на конечный результат это особо никак не влияет, по крайне мере в моем случае. Вкусно готовят везде, особенно понравилась местная баранина, я раньше такое мясо нигде не пробовала. За время отпуска я сделала, наверное, тысячи фотографий и сотни видео, потому что все хочется снять. А какие здесь горы, а виды с них открываются еще лучше! Советую для этого поехать на Ай-Петри — там очень здорово, только придется ехать по извилистой дороге, поэтому берите с собой на всякий случай таблетки от укачивания и крем от загара», — сказала Александра.

Вместе с тем она добавила, что в Крыму лучше не останавливаться в одном городе, а стараться путешествовать по всему полуострову. Для этого есть много экскурсий, на которых туристу все покажут и расскажут о той или иной достопримечательности, а также в стоимость обычно включен трансфер.

То есть комфортно отдохнуть можно не только на ЮБК, но и других районах Крыма, а лучше — во всех понемногу. Однако в конце пара все же согласилась, что в Ялте или Севастополе отдых, скорее всего, будет самым лучшим.

Напомним, ранее студент из Сербии рассказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране.