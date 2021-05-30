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30 мая 15:19
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новостей
15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
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Туристы поделились советами, какой город лучше выбрать для отдыха в Крыму этим летом

Общество
Туристы поделились советами, какой город лучше выбрать для отдыха в Крыму этим летом
pixabay.com  / 

В Крыму постепенно начинается полноценный курортный сезон. Власти республики уже сообщили, что за этот год полуостров намерен принять более восьми миллионов туристов, что станет новым рекордом по количеству отдыхающих в Крыму. Впрочем, судя по количеству туристов и забронированных номеров в отелях, а также учитывая тот факт, что Крым становится круглогодичным курортом, нет сомнений, что в этом году удастся добиться таких высоких результатов.

Самое популярное направление среди туристов — Южный берег Крыма, а если говорить о конкретных городах, то это Ялта, Севастополь, Коктебель, Судак, Алушта, Евпатория. Корреспондент ФАН поговорил с семейной парой из Москвы, которая впервые приехала отдыхать на полуостров, и выяснил, почему именно эти города, по их мнению, являются самыми востребованными в летний сезон.

«Уже завтра мы вылетаем обратно, у нас был двухнедельный отпуск. Я считаю, что мы его провели продуктивно, объездив почти весь Крым на арендованном авто. Думаю, если задаться целью, то в десять дней можно вполне уложиться. За это время можно спокойно посетить все основные достопримечательности полуострова. По сути, мы побывали во всех побережных городах Крыма, где-то мы останавливались на ночевку в отелях, иногда спали в палатке, было круто, всем советую.

Природа здесь, конечно, прекрасная, как и море, жалко, еще немного прохладно, поэтому купался только я — для жены вода холодная. Если честно, когда мы сюда ехали, то не знали, чего ожидать, поскольку мы тут впервые. Впечатления остались самые лучшие, со многими местными ребятами познакомились», — рассказывает Дмитрий Павленко.

По его словам, каждый из городов, который они посетили, по-своему уникален, поскольку у них своя культура, атмосфера, достопримечательности, природа и пляжи. Тут каждый может выбрать то, что душе угодно.

«Самые красивые и комфортные города, я думаю, Ялта и Севастополь, потому что там хорошо развита инфраструктура, красивые набережные, больше ресторанов и кафе, ночная жизнь более веселая. Какой могу дать совет другим туристам? Главный совет — приезжайте в Крым, тут классно.

Еще могу посоветовать искать жилье уже на месте, а не на сайтах, потому что там много мошенников, которые требуют предоплату, аргументируя это загруженностью. Мы чуть не попались, но вовремя одумались. В целом, нам все очень понравилось, обязательно сюда еще вернемся», — заявил собеседник издания.

Туристы поделились советами, какой город лучше выбрать для отдыха в Крыму этим летом
pixabay.com  / Дмитрий Бондарь

По этому поводу также высказалась его супруга Александра. Она считает, что отдохнуть хорошо в Крыму можно везде.

«Я обратила внимание, что в каждом прибрежном городке или поселке есть прогулочные катера, на которых можно выйти на рыбалку, почти везде можно заняться дайвингом, сходить в хороший ресторан. Для меня какой-то большой разницы не было. Конечно, некоторые города более ухожены, видно, что лучше инфраструктура, дороги, но на конечный результат это особо никак не влияет, по крайне мере в моем случае.

Вкусно готовят везде, особенно понравилась местная баранина, я раньше такое мясо нигде не пробовала. За время отпуска я сделала, наверное, тысячи фотографий и сотни видео, потому что все хочется снять. А какие здесь горы, а виды с них открываются еще лучше! Советую для этого поехать на Ай-Петри — там очень здорово, только придется ехать по извилистой дороге, поэтому берите с собой на всякий случай таблетки от укачивания и крем от загара», — сказала Александра.

Вместе с тем она добавила, что в Крыму лучше не останавливаться в одном городе, а стараться путешествовать по всему полуострову. Для этого есть много экскурсий, на которых туристу все покажут и расскажут о той или иной достопримечательности, а также в стоимость обычно включен трансфер.

То есть комфортно отдохнуть можно не только на ЮБК, но и других районах Крыма, а лучше — во всех понемногу. Однако в конце пара все же согласилась, что в Ялте или Севастополе отдых, скорее всего, будет самым лучшим.

Напомним, ранее студент из Сербии рассказал, чем его удивил Крым и что о полуострове думают в его стране.

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крым отдых отпуск туризм в крыму
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Все новости / Общество / Туристы поделились советами, какой город лучше выбрать для отдыха в Крыму этим летом
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