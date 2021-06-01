Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма

Симферополь, 31 мая. В течение недели в Крыму находилась немецкая делегация спортсменов, прибывшая на полуостров в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами». За это время почетные гости республики ознакомились с местными достопримечательными, насладились крымским гостеприимством и оценили изменения, произошедшие на полуострове за последние несколько лет. Своими впечатлениями от поездки члены делегации поделились с корреспондентом ФАН.

За время своего визита спортсмены приняли участие в четвертом турнире любительского хоккея, посетили «Артек», Ханский дворец в Бахчисарае, а также приняли участие в возложении цветов в мемориальном комплексе «Концлагерь Красный».

По мнению спортсменов, в Крыму даже по сравнению с 2017 годом произошло много положительных изменений. Особенно это касается инфраструктуры и медицины. Немецких гостей поразила степень свободы, которой пользуются россияне в условиях сохраняющейся угрозы COVID-19. По словам делегатов, в Германии по сей день действуют строгие ограничения вплоть до работы парикмахерских — чтобы подстричься, необходимо за неделю подать заявку на посещение в электронном виде.

Тренировки спортсмены у себя на родине и вовсе практически не проводили, так как это строго запрещено. Вся подготовка спортсменов проходила тайком от полиции под угрозой крупных штрафов — до 25 тысяч евро.

Гости очень тепло отзывались о Крыме, его жителях и их радушии. По их словам, рядовые немцы на родине приветствуют их страсть к путешествиям, в том числе в российский Крым. Дома с нетерпением ждут их возвращения и рассказов о том, что происходило в Крыму в последние годы. Многие из спортсменов пообещали вернуться на полуостров в будущем году уже с семьями.

Второй спикер ФАН — Маркус.

Ранее ФАН сообщал, что в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами» в Крым прибыла любительская хоккейная команда из ФРГ.