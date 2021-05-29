Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму

Симферополь, 29 мая. На крымские города обрушилась непогода ― ливень с грозой сейчас бушует в центральном Крыму. В эти выходные, 29 и 30 мая, как ранее предупреждал местный гидрометцентр, на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер до 20-25 м/с. Все это — из-за прохождения холодного фронтального раздела.

Первым под действие холодного фронта попал Симферополь: уже второй час город заливает — идет сильный дождь с градом. Жители крымской столицы пишут в соцсетях, что давно такого не видели.

«У нас такой ливеняра! Я в жизни такого не видела. И град еще крупный. Все плывет, воды по колено в некоторых местах», — рассказала ФАН Мария Швец.

«Я вся промокла, пока всего пять минут шла из магазина домой. Это кошмар, не ожидала, что все будет настолько скверно. Все вещи промокли, документы еле донесла, спрятала в пакет — и под рубашку», — жалуется Алена Антонова. «Из-за непогоды уже начались ДТП, деревья, видел, уже на некоторых улицах рухнули, как бы кого не придавило», — отмечает Сергей Вышкин.

Сейчас в городе действительно сложилась опасная ситуация, так как из-за порывов ветра падают ветки деревьев и срывает плохо укрепленные элементы со зданий. Люди делятся в соцсетях фото и видео непогоды, показывая, насколько все серьезно.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве после ливня машины превратились в «лодки».