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29 мая 16:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:28
Экономика
Добыча газа холдингом «Газпром» может вырасти в 2021 году
16:27
Политика
Захарова опровергла информацию об изменении порядка получения загранпаспортов
16:27
Политика
На праймериз «Единой России» зарегистрировались более семи миллионов избирателей
16:26
Общество
Стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову на съемках «Семнадцати мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
Все новости

Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму

  /   Обновлено: 29 мая 2021 16:04
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
Федеральное агентство новостей  / 

Симферополь, 29 мая. На крымские города обрушилась непогода ― ливень с грозой сейчас бушует в центральном Крыму. В эти выходные, 29 и 30 мая, как ранее предупреждал местный гидрометцентр, на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер до 20-25 м/с. Все это — из-за прохождения холодного фронтального раздела.

Первым под действие холодного фронта попал Симферополь: уже второй час город заливает — идет сильный дождь с градом. Жители крымской столицы пишут в соцсетях, что давно такого не видели.

«У нас такой ливеняра! Я в жизни такого не видела. И град еще крупный. Все плывет, воды по колено в некоторых местах», — рассказала ФАН Мария Швец.

«Я вся промокла, пока всего пять минут шла из магазина домой. Это кошмар, не ожидала, что все будет настолько скверно. Все вещи промокли, документы еле донесла, спрятала в пакет — и под рубашку», — жалуется Алена Антонова.

«Из-за непогоды уже начались ДТП, деревья, видел, уже на некоторых улицах рухнули, как бы кого не придавило», — отмечает Сергей Вышкин.

Сейчас в городе действительно сложилась опасная ситуация, так как из-за порывов ветра падают ветки деревьев и срывает плохо укрепленные элементы со зданий. Люди делятся в соцсетях фото и видео непогоды, показывая, насколько все серьезно.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве после ливня машины превратились в «лодки».

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крым симферополь непогода ливень
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