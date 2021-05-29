Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей

Одна из больных тем для Крыма — полуразрушенные и необустроенные пляжи, где летом отдыхают местные жители и гости курортов. Сейчас эту проблему власти постепенно решают: ремонтируют набережные, облагораживают пляжи, летние кафе приводят к единому стандарту и многое другое.

Однако очевидно, что есть места, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, поскольку они могут испортить общее впечатление от отдыха в Крыму. Одно из таких мест — пешеходная дорога, которая проходит вдоль пляжей и соединяет Ялту с Ливадией.

Это достаточно популярный среди туристов маршрут, но в последние годы он перестал напоминать оздоровительную и приятную прогулку из-за высоких металлических заборов, где не хватает только колючей проволоки для полноты ощущений, что ты находишься на каком-то режимном объекте. Спасает только вокруг цветущая зелень и улыбающиеся люди, идущие навстречу.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Да, выглядит эта дорога достаточно плачевно. Как бы здесь не убиться ненароком. Когда идешь по деревянному покрытию и ступенькам, все время кажется, что твоя нога вот-вот куда-нибудь провалится. Последствия от этого могут быть самые разные. Не знаю, кто ответственен за этот участок, но в таком состоянии он находится уже не первый год. После 2014 года тут кто-то сделал ремонт. Все было хорошо, удобно и приятно ходить, но сейчас тут опять все пришло в упадок и нужен срочный ремонт, пока здесь кто-то не покалечился. Плюс выросли такие жуткие заборы, закрывающие вид на пляж. Причем, чтобы поменять деревянный настил и покрасить перила, мне кажется, миллионы выделять не нужно. Нужно сделать хорошо и следить, чтобы не допускали разрушений. Туристам такое лучше не показывать, а то стыдно будет», — отметила в разговоре с корреспондентом ФАН жительница Ялты Ольга Андреева.

Также она обратила внимание, что на маршруте начали делать ремонт для укрепления здания одного из санаториев. На пути поставили строительные леса, через которые теперь приходится проходить.

По ее словам, такие работы должны проводиться зимой, а не перед началом курортного сезона, когда туристов уже много. Кроме того, на время ремонтных работ необходимо закрывать проход или обустраивать его так, чтобы было безопасно передвигаться.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Федеральное агентство новостей направило запрос в администрацию Ялты, чтобы выяснить, кто несет ответственность за данный участок. В ответе сказано, что объекты благоустройства от пляжа «Дельфин» до пляжей у Ливадийского парка не состоят на балансе предприятий санаторно-курортного комплекса и не находятся в муниципальной собственности. Поэтому выяснить, кто же несет ответственность за этот участок дороги, так и не удалось.

При этом ответов на вопросы о том, имеют ли местные санатории право таким способом огораживать пляжи и есть ли планы по реконструкции данной дороги, нам не дали.

Наличие заборов, которые закрывают весь вид на море, — отдельный вопрос, который, как оказалось, местные жители пытаются решить давно.

Напомним, ранее эксперт рассказал ФАН, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к туристическому сезону.