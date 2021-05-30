Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота

Севастополь, 30 мая. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» прошла в Севастополе. Вчера танкер был принят в состав Черноморского флота, передает корреспондент ФАН.

Церемония состоялась у Минной стенки в центре города, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашенных должностных лиц и ветеранов. Перед тем, как Андреевский флаг был поднят, его освятили.

«После включения в состав флота экипаж судна начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки», — рассказали Федеральному агентству новостей в отделе информобеспечения Черноморского флота.

Новый танкер заложили в Нижнем Новгороде. Его строительство началось на судостроительном заводе «Волга» еще в 2016 году.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» ― многоцелевое судно. Оно может транспортировать жидкие, сухие и разрядные грузы, принимать вертолетную технику класса Ка-27 и БПЛА, а также выполнять спасательные функции на море.

Танкер «Вице-адмирал Паромов» имеет полное водоизмещение в 3500 тонн, длину 78,8 метра, ширину 15,4 метра и осадку в 5 метров при полной загрузке. Экипаж судна ― 24 человека.

Всего Минобороны РФ заказало четыре малых танкера, два выпустит «Волга» («Василий Никитин» и «Вице-адмирал Паромов»), оставшиеся две построит «Восточная верфь» (Владивосток).

Отметим, новейший корвет проекта 20380 «Ретивый» в 2021 году закончит государственные испытания и будет включен в состав Черноморской флотилии РФ. Корабль получил новую систему радиолокаторов и усовершенствованное вооружение.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе заступил на службу новый корабль с ракетами «Калибр».