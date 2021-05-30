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30 мая 09:11
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новостей
09:05
Общество
Жителей Украины ждет очередное повышение тарифов ЖКХ ближайшим летом
09:00
Общество
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота
08:59
Общество
МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море
08:55
Общество
АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции
08:49
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
08:46
Общество
Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров
08:42
Общество
Пользователи карт с овердрафтом задолжали 639,5 млрд рублей
08:41
Политика
NI: Россия займет выгодное положение при отказе США от проекта F-35
08:39
Общество
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 после майских выходных
08:38
Происшествия
Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи
08:37
Экономика
Экономика Тюменской области за 2020 год стала лидером по промпроизводству
08:32
Общество
Более 400 тыс. рублей просят за экземпляр книги «Гарри Поттер» с опечаткой
08:30
Общество
Новая инфекционная больница в Саратове получит вертолетную площадку
08:17
Шоу-бизнес
Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с темнокожей певицей
08:13
Политика
Американский журнал NI включил Россию в рейтинг подводных сверхдержав
08:09
Общество
Пулково в рамках ПМЭФ-2021 примет более 120 самолетов из разных стран
08:07
Общество
Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России
08:07
Общество
Американские психологи развеяли миф о влиянии кофеина на производительность
08:00
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Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота

Общество
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 30 мая. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» прошла в Севастополе. Вчера танкер был принят в состав Черноморского флота, передает корреспондент ФАН.

Церемония состоялась у Минной стенки в центре города, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашенных должностных лиц и ветеранов. Перед тем, как Андреевский флаг был поднят, его освятили.

«После включения в состав флота экипаж судна начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки», — рассказали Федеральному агентству новостей в отделе информобеспечения Черноморского флота.

Новый танкер заложили в Нижнем Новгороде. Его строительство началось на судостроительном заводе «Волга» еще в 2016 году.

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» ― многоцелевое судно. Оно может транспортировать жидкие, сухие и разрядные грузы, принимать вертолетную технику класса Ка-27 и БПЛА, а также выполнять спасательные функции на море.

Танкер «Вице-адмирал Паромов» имеет полное водоизмещение в 3500 тонн, длину 78,8 метра, ширину 15,4 метра и осадку в 5 метров при полной загрузке. Экипаж судна ― 24 человека.

Всего Минобороны РФ заказало четыре малых танкера, два выпустит «Волга» («Василий Никитин» и «Вице-адмирал Паромов»), оставшиеся две построит «Восточная верфь» (Владивосток).

Отметим, новейший корвет проекта 20380 «Ретивый» в 2021 году закончит государственные испытания и будет включен в состав Черноморской флотилии РФ. Корабль получил новую систему радиолокаторов и усовершенствованное вооружение.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе заступил на службу новый корабль с ракетами «Калибр».

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крым севастополь танкер черноморский флот рф вице-адмирал паромов
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