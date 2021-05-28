Симферополь, 28 мая. Крымские власти намерены передать Белгородской области санаторий в Евпатории. В нем планируется размещать до 260 детей для круглогодичного бесплатного отдыха. Об этом накануне на заседании облдумы сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

«Пока 260 мест, санаторий работающий, очень хорошего уровня. Нам его передают бесплатно», — заявил врио губернатора, сообщив о договоренности с главой Крыма.

Пока не удалось выяснить, какой именно санаторий планируется передать Белгородской области. На запрос ФАН в министерстве имущественных и земельных отношений сообщили, что пока информацией не владеют.

«По состоянию на текущую дату, обращений от правительства Белгородской области о передаче санатория в Евпатории в собственность Белгородской области для круглогодичного отдыха детей не поступало, решения о передаче санатория не принимались», — заявили в пресс-службе ведомства.

На момент написания материала в стадии обработки находится еще рад запросов в ответственных ведомствах, однако ответы на них пока не получены. Дозвониться в облдуму Белгородской области также не удалось. Как только ФАН получит ответы от других ведомств, мы расскажем об этом читателям.

Ранее ФАН рассказывал о гипотезе ученого, который сообщал, почему на самом деле в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС. Напомним, сегодня этот легендарный объект готовят к сносу.