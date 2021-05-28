Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 20:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:41
Экономика
Поставщики стройматериалов повышают стоимость товаров в Санкт-Петербурге
20:40
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
Все новости
28 мая 20:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:41
Экономика
Поставщики стройматериалов повышают стоимость товаров в Санкт-Петербурге
20:40
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
Все новости

Минимущества Крыма заявило, что не знает о передаче Белгородской области санатория

  /   Обновлено: 28 мая 2021 20:16
Общество
Минимущества Крыма заявило, что не знает о передаче Белгородской области санатория
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Симферополь, 28 мая. Крымские власти намерены передать Белгородской области санаторий в Евпатории. В нем планируется размещать до 260 детей для круглогодичного бесплатного отдыха. Об этом накануне на заседании облдумы сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

«Пока 260 мест, санаторий работающий, очень хорошего уровня. Нам его передают бесплатно», — заявил врио губернатора, сообщив о договоренности с главой Крыма.

Пока не удалось выяснить, какой именно санаторий планируется передать Белгородской области. На запрос ФАН в министерстве имущественных и земельных отношений сообщили, что пока информацией не владеют.

«По состоянию на текущую дату, обращений от правительства Белгородской области о передаче санатория в Евпатории в собственность Белгородской области для круглогодичного отдыха детей не поступало, решения о передаче санатория не принимались», — заявили в пресс-службе ведомства.

На момент написания материала в стадии обработки находится еще рад запросов в ответственных ведомствах, однако ответы на них пока не получены. Дозвониться в облдуму Белгородской области также не удалось. Как только ФАН получит ответы от других ведомств, мы расскажем об этом читателям.

Ранее ФАН рассказывал о гипотезе ученого, который сообщал, почему на самом деле в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС. Напомним, сегодня этот легендарный объект готовят к сносу.

Вернуться назад

крым санаторий курорт
Комментировать
Самое популярное
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 53822 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 53387 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34752 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 32066 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Политика 30893 26 мая 2021
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Все новости / Общество / Минимущества Крыма заявило, что не знает о передаче Белгородской области санатория
Рейтинг@Mail.ru