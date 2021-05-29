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Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
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Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
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«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
Происшествия
Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
02:14
Общество
Netflix «почистит» библиотеку и уберет два культовых сериала
02:13
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Сочи
02:02
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах Сочи
02:00
Общество
Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма
01:55
Общество
Виртуальная сумка Gucci была продана дороже оригинала
01:36
Экономика
Автоэксперты рассказали, как сохранить нервы и деньги при покупке машины с пробегом
01:30
Технологии
Спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту Земли
01:28
Общество
Disney+ снимет многосерийный спин-офф «Черной пантеры»
01:24
Происшествия
Огнеборцы смогли локализовать пожар в Центральном районе Сочи
01:22
Общество
Стреляющая боль может указывать на нехватку витамина В12 в организме
01:14
Общество
Пользователь Sohu рассказал о лечебных свойствах чеснока
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
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Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма

Общество
Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма
Prt Scr 24 Крым  / 

Во время онлайн-совещания с главой Крыма Сергеем Аксеновым за спиной министра транспорта Евгения Исакова из шкафа вышел человек. Внимательные пользователи социальных сетей сумели распознать в нем первого замначальника службы автомобильных дорог республики Алексея Петрякова. Что скрывается за потайной дверью в кабинете Евгения Исакова, читайте далее в материале ФАН.

Оказывается, за дверцей шкафа министра скрывается обычная комната отдыха. Это старый номенклатурный прием, доставшийся нам в наследство еще от советского времени. Раньше такие комнаты были в кабинете у каждого крупного начальника, не говоря уже о министре. Такой шкаф корреспондент Федерального агентства новостей наблюдал лично, когда брал интервью у предыдущего главы ведомства.

Вход в комнату по традиции маскируют под шкаф, что позволяет незаметно отдохнуть после напряженной работы, переночевать в офисе в авральном режиме или «уйти по делам», избежав встречи с нежелательным просителем. Выявить наличие такой комнаты при определенной сноровке не составляет труда — достаточно беглого взгляда на планировку этажа.

Ранее ФАН сообщал, что после жаркого совещания в министерстве транспорта Крыма одну из новых дорог было решено проложить вблизи военного полигона, чтобы уберечь от сноса дома местных жителей. 

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крым минтранс
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