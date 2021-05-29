Выяснилось, что скрывается за тайным шкафом у министра транспорта Крыма

Во время онлайн-совещания с главой Крыма Сергеем Аксеновым за спиной министра транспорта Евгения Исакова из шкафа вышел человек. Внимательные пользователи социальных сетей сумели распознать в нем первого замначальника службы автомобильных дорог республики Алексея Петрякова. Что скрывается за потайной дверью в кабинете Евгения Исакова, читайте далее в материале ФАН.

Оказывается, за дверцей шкафа министра скрывается обычная комната отдыха. Это старый номенклатурный прием, доставшийся нам в наследство еще от советского времени. Раньше такие комнаты были в кабинете у каждого крупного начальника, не говоря уже о министре. Такой шкаф корреспондент Федерального агентства новостей наблюдал лично, когда брал интервью у предыдущего главы ведомства.

Вход в комнату по традиции маскируют под шкаф, что позволяет незаметно отдохнуть после напряженной работы, переночевать в офисе в авральном режиме или «уйти по делам», избежав встречи с нежелательным просителем. Выявить наличие такой комнаты при определенной сноровке не составляет труда — достаточно беглого взгляда на планировку этажа.

Ранее ФАН сообщал, что после жаркого совещания в министерстве транспорта Крыма одну из новых дорог было решено проложить вблизи военного полигона, чтобы уберечь от сноса дома местных жителей.