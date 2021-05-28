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28 мая 16:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:09
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
16:07
Армия
Генерал ВСУ рассказал о подготовке Киева к войне с Россией с 2007 года
16:07
Общество
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
16:07
Политика
Депутат Железняк объяснил особенную агрессию Варшавы в адрес Москвы
16:07
Общество
Какого числа и как празднуют День военного автомобилиста в России
16:06
Общество
Сотникова и Липницкая выйдут на лед в новом шоу Евгения Плющенко
16:06
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
Все новости

Аварийное дерево рухнуло на человека в Севастополе — очевидцы выложили видео в Сеть

Происшествия
Аварийное дерево рухнуло на человека в Севастополе — очевидцы выложили видео в Сеть
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Севастополь, 28 мая. В Севастополе на Северной стороне на сидящего на лавочке мужчину упал аварийный тополь. На данный момент пострадавший госпитализирован. Как сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя, медики оказывают всю необходимую помощь.

В социальных сетях очевидцы утверждают, что человек просто сидел на лавочке, когда на него упало дерево. Также пользователи возмущаются, что на полуострове пилят живые деревья, в то время как аварийные падают на головы прохожим.

«Аварийные деревья сейчас не пилят, пилят только краснокнижные», — пишет Олег Пругло. 

Официальных комментариев пока нет.

Это далеко не первый подобный случай в Крыму. Неделю назад в центре столицы возле кинотеатра «Симферополь» огромное дерево едва не упало на женщину с ребенком — они успели спастись. Кроме того, в последнее время в социальных сетях публикуют множество фотографий с падающими деревьями.

Также ранее ФАН показывал видео падающего на женщину с коляской дерева в Керчи.

 

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крым происшествие севастополь дерево
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Все новости / Происшествия / Аварийное дерево рухнуло на человека в Севастополе — очевидцы выложили видео в Сеть
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