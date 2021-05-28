Аварийное дерево рухнуло на человека в Севастополе — очевидцы выложили видео в Сеть

Севастополь, 28 мая. В Севастополе на Северной стороне на сидящего на лавочке мужчину упал аварийный тополь. На данный момент пострадавший госпитализирован. Как сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя, медики оказывают всю необходимую помощь.

В социальных сетях очевидцы утверждают, что человек просто сидел на лавочке, когда на него упало дерево. Также пользователи возмущаются, что на полуострове пилят живые деревья, в то время как аварийные падают на головы прохожим.

«Аварийные деревья сейчас не пилят, пилят только краснокнижные», — пишет Олег Пругло.

Официальных комментариев пока нет.

Это далеко не первый подобный случай в Крыму. Неделю назад в центре столицы возле кинотеатра «Симферополь» огромное дерево едва не упало на женщину с ребенком — они успели спастись. Кроме того, в последнее время в социальных сетях публикуют множество фотографий с падающими деревьями.

Также ранее ФАН показывал видео падающего на женщину с коляской дерева в Керчи.