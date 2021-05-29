Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж

В Крыму массово цветут маки. Алые поля стали центром притяжения любителей фотографии и природы. Чтобы найти огромные моря маков в Крыму, даже появились цветочные гиды, которые организовывают туры по самым живописным полям. С таким специалистом пообщался корреспондент ФАН.

Точек GPS-навигации, где в крымских окрестностях зацвели маки, в интернете множество. Почти каждое сообщество делает свою подборку из топ-5 самых красивых полей, но как выясняется, найти их все равно непросто.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Судя по отметкам, взятым из сообщества в Telegram, в селе Хмельницкое, недалеко от Севастополя, должно находиться большое маковое поле. А вместо него — жилая застройка и пара маковых кустиков. Следующая отметка — в селе Терновка, недалеко от Мангуп-Кале. Трассу нужно покинуть и, съехав на второстепенную, почти 20 минут ехать вдоль полей и гор. И вдруг дорога резко, почти вертикально, поднимается в гору, судя по навигатору, поле где-то под небесами.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Рисковать подниматься на седане — не вариант, поэтому отправляемся на разворот. Внезапно с противоположной стороны видно огромное маковое поле. Будто алая гуашь разлилась среди гор. Несмотря на разгар рабочего дня, здесь много людей, все стараются скорее запечатлеть красоту крымских цветов.

«На самом деле в Крыму сейчас очень много маковых полей. Не только у Севастополя, но и Евпатории, Сак, Бахчисарая. Поле, на котором побывали вы в Терновке, одно из самых больших. Оно ценится удобным подъездом, здесь можно сидеть в машине и любоваться, близко подвезти к локации фототехнику и гардероб для фотосессий. Но поэтому там всегда очень людно, на выходных там на каждый квадратный метр по человеку сидит. Я знаю о таких полях, о которых мало кто знает. Там вполне возможно побывать наедине с природой», — рассказала ФАН «маковый гид» Виктория.

Она добавила, что часто в интернете много ошибочных координат, поэтому тем, кто не хочет долго искать поле, лучше обращаться к специалистам. Они организовывают не только трансфер, но могут еще и накормить, сфотографировать, рассказать крымские легенды и дать рекомендации по отдыху на полуострове.

«Мы, конечно, не только на маках специализируемся. Есть еще поля лаванды, розы, ромашки, диких тюльпанов и просто живописные места, о которых мало кто знает. Каждый такой гид хранит свои локации в секрете потому, что если о них узнают все, то теряется ценность нашей работы, а сами заповедные места становятся уже не такими уютными, чистыми и привлекательными», — добавила гид.

На маковых полях важно помнить, что эти цветы почти не живут собранными, поэтому рвать их не стоит, они завянут за считанные минуты. Также зеленые стебли маков могут колоться. Если пробежать по ним голыми ногами, кожа может неприятно чесаться. Однако красота, которая получится в кадре, однозначно стоит того.

Фотофоны в Крыму стремительно меняются. На смену тюльпанам и нарциссам пришла сирень, а после зацвели персиковые сады. Уже сейчас рядом с маками распустились полевые ромашки, в июне-июле зацветет лаванда и розы, а в августе заколосится и заискрится золотыми оттенками рожь.