Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму

Гости из Германии пригласили крымчан в свою страну, и были удивлены, узнав, что жители полуострова не могут получить визы. Этот вопрос был поднят в ходе пресс-конференции «Крым: международные отношения через культуру и спорт», передает корреспондент ФАН.

«Мне маленько неприятно. Я уже в четвертый раз здесь, я приглашаю людей к нам на турнир — Маркус делает самый большой турнир в Германии — у нас там 20 команд приезжают со всего света: финны, канадцы, американцы… И я приглашал уже команды из Крыма, и ребята смотрят просто такими глазами и говорят: «нам не дадут визу». За это мне очень стыдно», — поделился нападающий хоккейного клуба «Geronimo Stars», тренер по хоккею Виктор Триппел.

Объяснил ситуацию с визами для крымчан гостям из Германии председатель Комитета Государственного Совета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Конечно же, наши команды готовы поучаствовать и хотели бы, но 100% визу не откроют по одной простой причине — все европейские страны подходят к этому вопросу с двойными стандартами. То есть, с одной стороны, они нашим гражданам не отказывают в открытии визы, но тем не менее они отправляют открывать визу в посольство, которое находится в городе Киеве», — сообщил Гемпель.

pixabay.com /

Это вызывает трудности, связанные с тем, что желающий получить визу должен иметь на руках украинские документы — паспорт гражданина и загранпаспорт, которых сейчас почти ни у кого нет. А даже если и есть, люди не хотят ехать в Украину, где на сегодняшний день нестабильная политическая ситуация. Юрий Гемпель также отмечает, что были попытки открыть визу через посольство Германии в Москве, но там отказали и так же отправили в Киев.

«С учетом этого, на полуострове проживает порядка двух тысяч немцев, где практически каждая семья имеет родственников в Германии, а с 2014 года их лишили возможности общения с родственниками и приезда туда. Я считаю, что это прямое и беспрецедентное нарушение прав человека», — подчеркнул он на пресс-конференции на днях.

На данный момент неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше. Решение этого вопроса обсуждалось с представителями бундестага, но работа над этим еще идет. Кроме того, делегат из Германии был удивлен, узнав, что после визита в Крым Украина может отказать ему в посещении.

«Неужели может такое быть, что меня не пустят в Украину? Только из-за того, что я был здесь и играл в хоккей?» — удивленно сказал руководитель хоккейного клуба «Geronimo Stars» Маркус Вилгельм Ниршл.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о впечатлениях делегации с Балканского полуострова от Крыма и том, что в их странах знают о республике.