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Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
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Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
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The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
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Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
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Общество
Диетолог объяснил пользу воды комнатной температуры для здоровья
03:00
Общество
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
02:54
Армия
Два корабля пополнят Балтийский флот в 2021 году
02:54
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
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Технологии
Названы необходимые каждому пользователю приложения для смартфона
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Bloomberg: высокопоставленная делегация Германии отправилась в США
02:30
Общество
Автоюрист опроверг слухи о штрафе за «зимнюю» резину с 1 июня
02:12
Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
02:08
Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
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Общество
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Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму

Общество
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Гости из Германии пригласили крымчан в свою страну, и были удивлены, узнав, что жители полуострова не могут получить визы. Этот вопрос был поднят в ходе пресс-конференции «Крым: международные отношения через культуру и спорт», передает корреспондент ФАН.

«Мне маленько неприятно. Я уже в четвертый раз здесь, я приглашаю людей к нам на турнир — Маркус делает самый большой турнир в Германии — у нас там 20 команд приезжают со всего света: финны, канадцы, американцы… И я приглашал уже команды из Крыма, и ребята смотрят просто такими глазами и говорят: «нам не дадут визу». За это мне очень стыдно», — поделился нападающий хоккейного клуба «Geronimo Stars», тренер по хоккею Виктор Триппел.

Объяснил ситуацию с визами для крымчан гостям из Германии председатель Комитета Государственного Совета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Конечно же, наши команды готовы поучаствовать и хотели бы, но 100% визу не откроют по одной простой причине — все европейские страны подходят к этому вопросу с двойными стандартами. То есть, с одной стороны, они нашим гражданам не отказывают в открытии визы, но тем не менее они отправляют открывать визу в посольство, которое находится в городе Киеве», — сообщил Гемпель.

Немцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
pixabay.com  / 

Это вызывает трудности, связанные с тем, что желающий получить визу должен иметь на руках украинские документы — паспорт гражданина и загранпаспорт, которых сейчас почти ни у кого нет. А даже если и есть, люди не хотят ехать в Украину, где на сегодняшний день нестабильная политическая ситуация. Юрий Гемпель также отмечает, что были попытки открыть визу через посольство Германии в Москве, но там отказали и так же отправили в Киев.

«С учетом этого, на полуострове проживает порядка двух тысяч немцев, где практически каждая семья имеет родственников в Германии, а с 2014 года их лишили возможности общения с родственниками и приезда туда. Я считаю, что это прямое и беспрецедентное нарушение прав человека», — подчеркнул он на пресс-конференции на днях.

На данный момент неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше. Решение этого вопроса обсуждалось с представителями бундестага, но работа над этим еще идет. Кроме того, делегат из Германии был удивлен, узнав, что после визита в Крым Украина может отказать ему в посещении.

«Неужели может такое быть, что меня не пустят в Украину? Только из-за того, что я был здесь и играл в хоккей?» — удивленно сказал руководитель хоккейного клуба «Geronimo Stars» Маркус Вилгельм Ниршл.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о впечатлениях делегации с Балканского полуострова от Крыма и том, что в их странах знают о республике.

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санкции крым туризм виза
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