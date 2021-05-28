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28 мая 14:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:38
Общество
Предатели, русофобы, организатор убийств — кто выступит на форуме Каспарова
14:37
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:37
Армия
NI: новое вооружение ВС России нанесет сокрушительный удар по военному престижу США
14:37
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
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Иностранные делегации решились приехать в Крым, несмотря на неодобрение Европы

Общество
Иностранные делегации решились приехать в Крым, несмотря на неодобрение Европы
wikipedia.org  /  Башкатов Віталій / CC BY-SA 3.0

В этом году в связи с ослаблением ограничений из-за коронавируса Крым в рамках реализации проектов народной дипломатии посетит несколько иностранных делегаций. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ФАН, рассказал председатель комитета Государственного совета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ходе пресс-конференции «Крым: международные отношения через культуру и спорт».

Как сообщил Юрий Константинович, план мероприятий на этот год готов, однако из-за угрозы коронавируса пока нельзя сказать, как ситуация будет развиваться.

«Тем не менее мы ожидаем приезд греков из самой Греции и представителей общественных национальных греческих объединений с материка. В составе делегации из Греции, я так скажу, будут интересные и значимые люди», — рассказал он.

Также Гемпель анонсировал большой проект с участием граждан Болгарии, где будут присутствовать, как он сказал, представители власти. В скором времени ожидается брифинг, где будут озвучены подробности мероприятия и участники — сейчас они не называются по понятным причинам.

«Это сложно сегодня. Понятно, что никто в Европе не одобряет приезд в Крым, скажем так, депутатов или представителей исполнительной власти, но эти вопросы решаются», — подчеркнул Юрий Гемпель на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Также он рассказал, что в данный момент ведется работа над проектами с участием Казахстана и Киргизии. Кроме того, планируется большой проект с участием граждан Белоруссии.

Ранее ФАН рассказывал, что недавно в рамках Международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы» полуостров посетила делегация, в составе которой были представители из Болгарии, Сербии и Северной Македонии.

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крым международные отношения делегации
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