Иностранные делегации решились приехать в Крым, несмотря на неодобрение Европы

В этом году в связи с ослаблением ограничений из-за коронавируса Крым в рамках реализации проектов народной дипломатии посетит несколько иностранных делегаций. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ФАН, рассказал председатель комитета Государственного совета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ходе пресс-конференции «Крым: международные отношения через культуру и спорт».

Как сообщил Юрий Константинович, план мероприятий на этот год готов, однако из-за угрозы коронавируса пока нельзя сказать, как ситуация будет развиваться.

«Тем не менее мы ожидаем приезд греков из самой Греции и представителей общественных национальных греческих объединений с материка. В составе делегации из Греции, я так скажу, будут интересные и значимые люди», — рассказал он.

Также Гемпель анонсировал большой проект с участием граждан Болгарии, где будут присутствовать, как он сказал, представители власти. В скором времени ожидается брифинг, где будут озвучены подробности мероприятия и участники — сейчас они не называются по понятным причинам.

«Это сложно сегодня. Понятно, что никто в Европе не одобряет приезд в Крым, скажем так, депутатов или представителей исполнительной власти, но эти вопросы решаются», — подчеркнул Юрий Гемпель на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Также он рассказал, что в данный момент ведется работа над проектами с участием Казахстана и Киргизии. Кроме того, планируется большой проект с участием граждан Белоруссии.

Ранее ФАН рассказывал, что недавно в рамках Международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы» полуостров посетила делегация, в составе которой были представители из Болгарии, Сербии и Северной Македонии.