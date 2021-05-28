Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года

Одессит, перебравшийся в Крым после событий 2 мая 2014 года, рассказал корреспонденту ФАН, почему подмена фильма «Ополченочка» украинской пропагандистской лентой о ВСУ вызывает столько подозрений.

По словам собеседника ФАН, в 2014 году, сразу после референдума, в Крыму было очень просто затеряться из-за неразберихи переходного периода. Этим и воспользовались некоторые украинские патриоты, не желавшие расхлебывать последствия «революции гидности».

«Еще в 2013 году некоторые «сотники» с Евромайдана — те, которые не так были раскручены, как тот же Мыкола («сотник», который стрелял в Одессе по окнам 2 мая. — Прим. ФАН), — выставили на продажу свое имущество на Украине. В итоге в конце февраля 2014 года, когда все это закончилось в Киеве, они собрали свои «заработанные» на майдане деньги и уехали в Севастополь.



Здесь они, пользуясь переходным периодом, купили себе недвижимость и российское гражданство. По слухам, на тот момент гражданство стоило порядка 200 000 рублей. Да и через суд при поддельных свидетельствах о проживании в Крыму тоже было несложно это устроить, особенно пока шел период с переоформлением украинских документов на российские. Вполне допускаю, что кто-то из числа таких «коренных севастопольцев» вполне может симпатизировать Украине либо просто не брезгует лишним заработком по старой памяти. Их просто пока еще всех не вычислили.

Сами подумайте: почему именно «Ополченочка» подменена именно на фильм о карателях ВСУ? Это мог быть любой другой фильм. даже «фильм для взрослых». Но подменили именно на «Позывной «Бандерас», — рассказал одессит.