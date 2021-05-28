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23:35
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
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Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
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Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
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Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года

Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Одессит, перебравшийся в Крым после событий 2 мая 2014 года, рассказал корреспонденту ФАН, почему подмена фильма «Ополченочка» украинской пропагандистской лентой о ВСУ вызывает столько подозрений.

По словам собеседника ФАН, в 2014 году, сразу после референдума, в Крыму было очень просто затеряться из-за неразберихи переходного периода. Этим и воспользовались некоторые украинские патриоты, не желавшие расхлебывать последствия «революции гидности».

«Еще в 2013 году некоторые «сотники» с Евромайдана — те, которые не так были раскручены, как тот же Мыкола («сотник», который стрелял в Одессе по окнам 2 мая. — Прим. ФАН), — выставили на продажу свое имущество на Украине. В итоге в конце февраля 2014 года, когда все это закончилось в Киеве, они собрали свои «заработанные» на майдане деньги и уехали в Севастополь.

Здесь они, пользуясь переходным периодом, купили себе недвижимость и российское гражданство. По слухам, на тот момент гражданство стоило порядка 200 000 рублей. Да и через суд при поддельных свидетельствах о проживании в Крыму тоже было несложно это устроить, особенно пока шел период с переоформлением украинских документов на российские. Вполне допускаю, что кто-то из числа таких «коренных севастопольцев» вполне может симпатизировать Украине либо просто не брезгует лишним заработком по старой памяти. Их просто пока еще всех не вычислили.

Сами подумайте: почему именно «Ополченочка» подменена именно на фильм о карателях ВСУ? Это мог быть любой другой фильм. даже «фильм для взрослых». Но подменили именно на «Позывной «Бандерас», — рассказал одессит.

Он также напомнил, что в России сотрудники ФСБ регулярно разоблачают различные диверсионные группы, задерживают диверсантов и шпионов, многие из которых либо симпатизируют Украине, либо попросту придерживаются радикальных антироссийских взглядов. Так что вскоре и такие «тайные поклонники» будут раскрыты.

Ранее ФАН сообщал, что жители Севастополя потребовали расследования обстоятельств подмены фильма «Ополченочка» украинской пропагандой. 

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крым севастополь ополченочка
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Все новости / Общество / Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
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