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27 мая 17:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:19
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:18
Происшествия
В Рязани водитель не справился с управлением и врезался в столб
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
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Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями

Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
pixabay.com  / 

Севастополь, 27 мая. Приревновавшая супруга жительница Севастополя атаковала потенциальную соперницу банкой с солениями, передает корреспондент ФАН.

На что только не готовы пойти женщины в приступе ревности. На себе это прочувствовала 18-летняя крымчанка, которой «прилетело» в голову банкой с солениями от жены знакомого.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, 22-летняя женщина встретила знакомую мужа на улице случайно. Они поскандалили, после чего ревнивица достала из пакета банку с солениями и бросила в оппонентку. Пострадавшая участница конфликта была вынуждена обратиться к медикам с травмой головы.

«На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции отделения полиции №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району и задержал подозреваемую», — констатировали правоохранители.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанной теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

«Самая жестокая драка — это у девушек», — не без оснований подметил интернет-пользователь Овик Тор, обсуждая в Сети инцидент.

Ранее неравнодушная жительница Севастополя спасла кошку, упавшую в вентиляционную шахту.

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крым драка севастополь
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