Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями

Севастополь, 27 мая. Приревновавшая супруга жительница Севастополя атаковала потенциальную соперницу банкой с солениями, передает корреспондент ФАН.

На что только не готовы пойти женщины в приступе ревности. На себе это прочувствовала 18-летняя крымчанка, которой «прилетело» в голову банкой с солениями от жены знакомого.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, 22-летняя женщина встретила знакомую мужа на улице случайно. Они поскандалили, после чего ревнивица достала из пакета банку с солениями и бросила в оппонентку. Пострадавшая участница конфликта была вынуждена обратиться к медикам с травмой головы.

«На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции отделения полиции №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району и задержал подозреваемую», — констатировали правоохранители.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанной теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

«Самая жестокая драка — это у девушек», — не без оснований подметил интернет-пользователь Овик Тор, обсуждая в Сети инцидент.

Ранее неравнодушная жительница Севастополя спасла кошку, упавшую в вентиляционную шахту.