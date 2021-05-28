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28 мая 02:24
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новостей
02:19
Общество
Соучредитель BLM уходит в отставку на фоне скандала с роскошью
02:16
Политика
В США рассказали, как снизить градус напряженности в отношениях с Россией
02:08
Общество
Космическая станция ОАЭ Al Amal впервые показала корону Марса со всех сторон
02:00
Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
01:55
Политика
Пушков с сарказмом ответил главе Минэнерго США после критики российского газа
01:55
Видео
О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду
01:50
Общество
Литва стала лидером ЕС по заболеваемости COVID-19
01:49
Общество
При Зеленском ему ничего не будет: в Сети высмеяли сбежавшего с допроса Порошенко
01:48
Общество
Американцы усомнились в экологичности российского газа из «СП-2»
01:42
Общество
Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство
01:23
Общество
Водителям дали советы по экономии денег на бензине
01:23
Общество
Найдена приятная замена бегу трусцой
01:22
Происшествия
Мертвого горбатого кита нашли на побережье Франции
01:15
Общество
Россиянам рассказали, как не «убить щитовидку» газировкой с шашлыками
01:05
Политика
Пушков поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии
01:04
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
01:00
Общество
Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия
00:53
Политика
Премьер РБ обвинил ЕС в попытке создать условия для переворота в Белоруссии
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Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города

Общество
Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Транспортная проблема Ялты известна всем, кто хоть раз посещал курорт во время летнего сезона, когда туристов настолько много, что в дневное время практически нет места, чтобы припарковаться на авто в центральных районах. Выход из сложившейся ситуации известен давно — сделать общественный транспорт комфортным и доступным для жителей и гостей города.

Несмотря на то, что с 2014 года местный парк пополнился десятками новых троллейбусов и автобусов, их все равно не хватает, из-за чего людям приходится иногда ждать общественный транспорт больше положенных 10–15 минут. А из-за большого количества пассажиров ехать в некоторых случаях приходится стоя, в том числе на относительно дальние расстояния — 20 и более километров. Это также приводит к тому, что время в пути увеличивается, передает корреспондент ФАН.

Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Не так давно глава Ялты Янина Павленко и председатель городского совета Константином Шимановским убедились в этом лично, отправившись в незапланированную поездку на общественном транспорте в Форос — 31 км от Ялты. Маршрутка уходит всего раз в час, за один рейс она забирает порядка 30 человек, но фактически сразу выстраивается такая же очередь уже на следующий микроавтобус.

«Наверное, самое эмоционально-разгромное совещание за время моей работы в администрации. Почти четыре часа! Тема очень горячая — транспортная. Много вопросов, претензий и жалоб. И сама убедилась, проехавшись общественным транспортом в Форос. Проблемы есть, нельзя отрицать очевидное. Собрались все, в чьих силах наладить процесс, который дает сбой. Представители транспортного отдела, силовых ведомств, действующие и выигравшие тендер перевозчики, общественники», — заявила Янина Павленко.

По ее словам, причина такой ситуации оказалась простой и банальной: новые перевозчики по условиям конкурса должны будут зайти не позднее пятого июля, однако те, кто сейчас работают, уже расслабились. В связи со всем вышеперечисленным начальник отдела транспорта получил взыскание, а также было дано соответствующее поручение разработать экстренные меры нормализации транспортной ситуации.

Причем в новых мерах должен учитываться один, наверное, главный факт — уже в ближайшие две недели начнется большой поток туристов, и гости Ялты не должны испытывать дискомфорт во время поездок на общественном транспорте.

«Срок — вчера. Уважаемые ялтинцы, конкурс проведен впервые за семь лет, и даже если это кому-то не нравится, порядок в этой сфере будет наведен. Прошу прощения за действия недобропорядочных перевозчиков», — добавила Янина Павленко.

Глава Ялты извинилась перед туристами и жителями за общественный транспорт города
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Вместе с тем глава города отметила, что «Крымтроллейбус» закупил для Ялты 28 новых автобусов отечественного производства: они оборудованы по последнему слову техники навигационной системой ГЛОНАСС, кондиционерами, валидаторами, необходимыми приспособлениями для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. До 5 июля все они выйдут на маршруты, где не хватает автобусов: №132 (Ялта-Алупка), № 102 (Ялта-Алупка) и №115 (Ялта-Симеиз). 

Отметим, что иногда чиновники, которые должны исправлять ситуации, только ее усугубляют: так, директор транспортного предприятия Ялты получил пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 650 тысяч рублей за хищение из крымского бюджета денег в особо крупном размере. Он предоставлял ложные данные о количестве перевозимых льготников и получал за это возмещение. Поэтому ему пришлось возместить этот материальный ущерб в размере 12 миллионов рублей.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как в Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа.

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