Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»

С 1 июня в Крыму стартует новый сезон навигации пассажирского судна «Комета». Это быстроходное судно на подводных крыльях, способное всего за два часа доставить пассажиров из Севастополя в Ялту и обратно без пробок и пыли — с комфортом и прекрасными видами, открывающимися с борта.

«Передвижение на «Комете» прежде всего безопасно и комфортно. Современное скоростное судно с удобными авиационного типа креслами сделает ваше путешествие в направлении Севастополь — Ялта и обратно максимально запоминающимся», — отмечает туристическая фирма «Курорт».

В Крыму этого события очень ждут, о чем свидетельствует множество вопросов о начале навигации в 2021 году в соцсетях. ФАН узнал, чем крымчан привлекает данный вид транспорта.

«Устав от рабочих будней, купили билеты на «Комету». Все ради дня рождения милой дамы! По-настоящему комфортно прошли морем! Два часа в пути пролетели незаметно! Правда, от яркого солнца стоял легкий туман, что мешало качественному просмотру южного берега. Экипаж был очень любезен, девчонки — просто красотки! Отдельное спасибо всей команде за оперативность, заботу о потерянной нами вещи», — пишет Наталья Арсентьева.

Prt Scr youtube.com / Капитан Крым

«Итак, мы покатались на «Комете» и остались довольны. Все просто супер. Даже несмотря на шторм, судно вышло в море! Капитану аплодисменты, он в шторм ювелирно пришвартовался, а потом доставил нас в Севастополь. В салоне комфорт лучше, чем в самолете», — пишет Анна Гаман.

Судно отправляется в 08:00 по местному времени из Севастополя и прибывает в Ялту к 10:00. Отправление из Ялты происходит в 17:00, а прибытие в Севастополь — в 19:00.

Приобрести билеты можно на сайте компании, в кассе севастопольского порта и в офисах туркомпании «Курорт». Кстати, в этом году проезд на водном транспорте подорожал: взрослый билет теперь стоит 700 рублей (было 500), 1000 рублей — комфорт-класс (было 800), детям до 14 лет — 350 рублей (было 150), детям до двух лет — бесплатно.

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