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29 мая 01:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:11
Происшествия
Канадский манипулятор на МКС пострадал из-за космического мусора
01:08
Общество
Трейлер «Бесконечности» с Уолбергом в главной роли появился в Сети
01:06
Происшествия
Торговые павильоны на площади 800 кв. метров полыхают в Сочи
01:00
Шоу-бизнес
Поклонники упрекнули Наташу Королеву за чрезмерную страсть к фотошопу
01:00
Общество
Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»
00:49
Общество
Предназначавшуюся для Наполеона бутылку вина продали на аукционе
00:27
Общество
Интернет-портал «Вечерняя Москва» стал лауреатом конкурса «Пресс-служба года»
00:03
Политика
Французы назвали безумием желание Украины вступить в НАТО
00:02
Общество
Эксперт по этикету назвала правила онлайн-общения
23:57
Политика
Байден представил проект госбюджета США на 2022 год
23:50
Общество
Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом
23:47
Наука
Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером
23:42
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
Все новости

Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»

Общество
Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»
Prt Scr youtube.com  /  Валерий Пантелеев

С 1 июня в Крыму стартует новый сезон навигации пассажирского судна «Комета». Это быстроходное судно на подводных крыльях, способное всего за два часа доставить пассажиров из Севастополя в Ялту и обратно без пробок и пыли — с комфортом и прекрасными видами, открывающимися с борта.

«Передвижение на «Комете» прежде всего безопасно и комфортно. Современное скоростное судно с удобными авиационного типа креслами сделает ваше путешествие в направлении Севастополь — Ялта и обратно максимально запоминающимся», — отмечает туристическая фирма «Курорт».

В Крыму этого события очень ждут, о чем свидетельствует множество вопросов о начале навигации в 2021 году в соцсетях. ФАН узнал, чем крымчан привлекает данный вид транспорта.

«Устав от рабочих будней, купили билеты на «Комету». Все ради дня рождения милой дамы! По-настоящему комфортно прошли морем! Два часа в пути пролетели незаметно! Правда, от яркого солнца стоял легкий туман, что мешало качественному просмотру южного берега. Экипаж был очень любезен, девчонки — просто красотки! Отдельное спасибо всей команде за оперативность, заботу о потерянной нами вещи», — пишет Наталья Арсентьева.

Из Севастополя в Ялту по Черному морю: сколько стоит два часа прогулки на «Комете»
Prt Scr youtube.com  /  Капитан Крым

«Итак, мы покатались на «Комете» и остались довольны. Все просто супер. Даже несмотря на шторм, судно вышло в море! Капитану аплодисменты, он в шторм ювелирно пришвартовался, а потом доставил нас в Севастополь. В салоне комфорт лучше, чем в самолете», — пишет Анна Гаман.

Судно отправляется в 08:00 по местному времени из Севастополя и прибывает в Ялту к 10:00. Отправление из Ялты происходит в 17:00, а прибытие в Севастополь — в 19:00.

Приобрести билеты можно на сайте компании, в кассе севастопольского порта и в офисах туркомпании «Курорт». Кстати, в этом году проезд на водном транспорте подорожал: взрослый билет теперь стоит 700 рублей (было 500), 1000 рублей — комфорт-класс (было 800), детям до 14 лет — 350 рублей (было 150), детям до двух лет — бесплатно.

Ранее сомелье рассказал ФАН, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино.

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крым севастополь туризм ялта комета 120м
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