Писатели из 29 стран мира приняли участие в фестивале «Чеховская осень» в Крыму

В Крыму в онлайн-формате прошел XI Международный литературный фестиваль «Чеховская осень — 2020», приуроченный к 100-летию дома-музея Антона Павловича Чехова в городе Ялте. На пресс-конференции, посвященной этому событию, эксперты поделились впечатлениями от нового для фестиваля формата проведения и объяснили, чем обусловлен выбор времени его проведения.

Всего в фестивале приняли участие писатели из 32 регионов России и 29 стран, в том числе из Германии, Украины, Непала, Колумбии, Канады, Индии, Египта. И, как объяснил председатель РОО «Союз писателей Республики Крым» Валерий Смирнов-Шумилов, это далеко не все желающие — многие не смогли попасть на фестиваль из-за несоблюдения требований регламента заявки на участие или же по другим причинам.

Невские Новости / Галина Терлецкая

«В 2021 году мы проводим фестиваль в режиме онлайн и именно весной, потому как интересно то, что творчество Чехова — оно огромно и велико. Именно в Ялте прошла «осень» Чехова, и поэтому фестиваль у нас стал круглогодичным, и проводим мы теперь его и осенью, и зимой, и летом, и весной. И это очень важно: исходя из того, что мы услышали на 12 онлайн-конференциях, которые мы транслировали на достаточно большую аудиторию, оказалось, что люди хотят слышать о Чехове, хотят участвовать в фестивале очень большое количество наших гостей из-за рубежа, большое количество наших гостей с материка и, конечно, это очень важно, много участников у нас из Республики Крым», — объяснил президент Международного литературного фестиваля «Чеховская осень» Андрей Чернов на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Этот фестиваль отличался от предыдущих тем, что проходил не в самой уютной атмосфере онлайн-формата, однако, как отметил крымский поэт, президент Крымской литературной академии Лев Рябчиков, были и свои плюсы — например, то, что всех участников, их эмоции, их реакции было видно.

Спикеры также отметили, что награждение победителей фестиваля состоится этой осенью, и многие участники выразили желание присутствовать на нем лично. Как подчеркнул Андрей Чернов, для почитателей Чехова интересно и даже важно побывать в Ялте и воочию увидеть дачу Антона Павловича — место, где он жил и творил.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также в ходе конференции было озвучено интересное предложение на будущее, которое может помочь избежать путаницы со временем проведения фестиваля и в то же время приобщить участников не только к творчеству Чехова, но и других выдающихся мастеров слова.

«Я бы хотел предложить подумать над тем, что в начале бархатного сезона Пушкин приехал в Крым, и здесь началась весна его творчества — он заново открыл направление свое. Так вот, надо бы как-то состыковать, чтобы из «Пушкинской весны» сразу переходить в «Чеховскую осень» — эти фестивали один бы в другой переходили», — предложил крымский поэт, президент Крымской литературной академии Лев Рябчиков.

Подводя итоги, Валерий Смирнов-Шумилов подчеркнул, что в Российской Федерации и в Крыму необходимо популяризировать литературу, так как именно она способствует развитию культуры. Он также добавил, что литература очень часто может являться главным для души, и власть должна это понимать.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, какие фестивали пройдут в Крыму летом 2021 года.