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28 мая 22:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
21:16
Политика
Матвиенко назвала выпад США о «грязном» российском газе попыткой манипуляции
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Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины

Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Туристы жалуются на отмену раннего бронирования крымскими отельерами. Иногда это происходит даже без объяснения причин. ФАН удалось разыскать людей, которым отменили бронь, и поговорить с ними в социальных сетях, а также выяснить, какую ответственность может понести отельер за подобные действия, явно не приносящие пользу имиджу полуострова.

Павел и Анна Савченковы — семейная пара из Иркутской области — забронировали номер в Большой Ялте сразу после снятия коронавирусных ограничений на полуострове, с тех пор они стали предвкушать долгожданный отдых.

«Мы выбирали между Турцией и Крымом и решили все-таки, что называется, поддержать местного производителя. Сняли номер повышенной комфортности в Гаспре, оплатили и получили на почту подтверждение бронирования. Мы должны были заехать 10 мая, но уже в конце апреля нам пришло письмо об отказе в брони, а деньги в полном объеме были возвращены на карту. Причины, предложения, извинения нам озвучены не были», — рассказал Федеральному агентству новостей Павел Савченков.

Он добавил, что номер полулюкс, который они увидели еще зимой, в отеле у моря на этапе раннего бронирования стоил 3700 рублей, тогда как сейчас он стоит 7800. В том, что поездка состоится, у Савченковых не было никаких сомнений, ведь у отеля есть сайт с положительными отзывами, некоторые знакомые семьи там бывали, его активно советовали в социальных сетях. И как выяснилось на днях, предъявить претензии за испорченный отдых к крымскому отельеру не получится.

«Мы в тот же день обратились к юристу, который изучил то письмо с подтверждением брони, которое мы получили. Оно не является договором с отелем. Это лишь, грубо говоря, расписка о получении средств, которые мы им перевели. Они просто их вернули, тем самым отменили нашу бронь. Теперь будем ждать пока откроется Турция», — добавил Павел Савченков.

Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
pixabay.com  / Engin_Akyurt

Отмена заказа отелем невозможна, если у туриста на руках есть договор о предварительном бронировании, за это предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность. Однако такие договоры составляются крайне редко. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко недавно предложил отдыхающим решать такие проблемы в частном порядке, добавив, что подобные случаи в республике единичны. Однако эти ситуации наносят серьезный удар по имиджу курортов.

Тем временем Федеральное агентство по туризму создало информационный ресурс для тех, чьи права оказались нарушены. Так, на сайте штабтуризм.рф россияне могут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка.

«Ростуризм внимательно следит за деятельностью участников рынка туристических услуг. Мы видим, что туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону. Тем не менее в условиях повышенного спроса мы периодически фиксируем факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, которые бросают тень на весь туристический бизнес. Такие действия требуют четкого и жесткого ответа, за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность», — прокомментировала ситуацию руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее ФАН рассказывал о важных моментах, которые стоит помнить всем туристам, прежде чем ехать в Крым.

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крым отмена раннего бронирования
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Все новости / Общество / Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
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